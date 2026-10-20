В Днепропетровской области поврежден объект газовых сетей Украины

  • Новость часаКремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    Медведев: Россия и США останутся противниками
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Москва призвала Сеул к нормализации отношений
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по НПЗ
    Украина пожаловалась сенаторам США на Трампа
    США вмешались в ситуацию с арестом японского журналиста в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 13:28 • Новости дня

    В Днепропетровской области поврежден объект газовых сетей Украины

    В Днепропетровской области получил повреждения объект украинских «Газсетей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области получил повреждения один из объектов «Газораспределительных сетей Украины», сообщила председатель правления компании Людмила Киндер.

    Объект «Газораспределительных сетей Украины» поврежден в Днепропетровской области, пишет ТАСС.

    «Поврежден один из объектов днепропетровского филиала «Газсетей»», – заявила Киндер в своем Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).

    Она отметила, что объем повреждений в настоящее время уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры.

    В субботу в городе пострадал объект критической инфраструктуры.

    Ранее там прогремела серия взрывов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    На складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском Ровно произошел взрыв на складе фармацевтической компании «Бадм», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов на Украине, сообщают местные СМИ.

    Площадь склада, где произошел взрыв, составляет 2 370 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Данные о масштабах повреждений не уточняются.

    Это не первый случай взрыва на складах фармдистрибьюторов на Украине: ранее сообщалось о взрывах на заводах «Вента» и «Дарница» в Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в украинском Ровно прогремел взрыв.

    В воскресенье в Ровненской области также произошел взрыв.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат

    Ветеран СВО Пророков: Путинские удары дают эффективный результат

    Удары российской армии по украинским объектам приносят результат, они должны постепенно привести к демилитаризации Украины и снижению ее военного потенциала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Костромской области Иван Пророков.

    «Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, являющимся крупными энергетическими объектами Киева, приводят к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией и теплом. Это неизбежно вызовет масштабные отключения и будет так или иначе влиять на работу критической инфраструктуры, промышленности», – пояснил ветеран.

    Он также рассказал, что ВСУ используют торговые центры для военных целей, они могут быть местами хранения вооружений и БПЛА. По словам Пророкова, торговый центр Cosmo Multimall используется ВСУ для скрытых военных нужд, размещения персонала и оборудования.

    «Украинские военные прячутся за гражданскими объектами, чтобы любое противодействие этому могло быть расценено как акт атаки на мирное население, хотя к мирному населению такие объекты отношения не имеют и уж точно не способствуют мирному урегулированию конфликта», – отметил военный.

    НПО «Экософт» как научно-производственное предприятие, несомненно, может быть связано с разработкой или производством технологий, имеющих военное применение. Это связано с тем, что всё на данный момент на Украине концентрируется исключительно на том, чтобы искать новые пути для проявления агрессии, указал руководитель ветеранской ассоциации.

    Кроме того, добавил Пророков, уничтожение пунктов управления беспилотниками в Запорожской области является прямой мерой по нейтрализации возможности ВСУ использовать дроны для ведения разведки, нанесения ударов или других военных операций. Это снижает угрозы беспилотников для российских сил на фронте.

    «Путинские удары» дают эффективный результат и способствуют наступлению российской армии. Русские никогда не проявляют агрессию без необходимости, так было во все времена, мы воюем только с целью защиты своей территории или защиты мирного населения. Так было всегда, так происходит и в этот раз», – заключил ветеран.

    Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар по Киеву, поразив логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения БПЛА и ракет.

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    19 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что украинские власти временно приостанавливали финансирование работ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки бюджетных средств.

    Власти Украины приостанавливали финансирование программ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки средств в бюджете страны, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.

    «Мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва. <…> Была необходимость это сделать, но сейчас мы все это отпустили и все работает», – заявил Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у здания киевской администрации начался митинг за отставку мэра города.

    В прошлом месяце Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    20 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой

    Упавший в Литве дрон со взрывчаткой оказался украинским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине, нес взрывчатку и прилетел со стороны Польши.

    Упавший 18 октября в Литве беспилотный летательный аппарат имел украинское происхождение, прилетел со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, пишет Deutsche Welle.

    Власти в Киеве попытались объяснить инцидент тем, что беспилотник мог потерять курс в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта. В воскресенье вызвавший тревогу в прибалтийской республике беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном. Киев официально извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским аппаратом.

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    20 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    @ Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с группой сенаторов США заявил, что администрация Дональда Трампа негласно ограничила обмен разведданными и поставки вооружений Киеву.

    Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

    Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

    По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

    Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

    Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    20 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Корея постановило сократить численность миссии в Киеве и отозвать часть дипломатических работников с украинской территории.

    Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических работников с Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Отмечается, что 8 октября южнокорейское министерство иностранных дел информировало о решении отозвать посла на Украине. При этом в дипломатическом ведомстве выразили готовность продолжать консультации с Киевом для конструктивного разрешения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений со стороны Киева.

    В сентябре Сеул потребовал от украинской стороны извинений за ложь в связи с нарушением соглашения о северокорейских военнопленных.

    Летом Южная Корея отказалась передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    20 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения группировки «Восток» освободили Тимошевку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

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    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
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    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

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    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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