Суд приобщил пачку чипсов к иску владельца бренда Love is… к «Магниту»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иск подан к производителю чипсов «Московский картофель» и торговой сети «Магнит». Истец требует взыскать более 132 млн рублей солидарно с ответчиков, передает РИА «Новости».

В качестве вещественных доказательств суд также приобщил к делу DVD-диски с видеозаписью закупки чипсов. Чипсы будут храниться в комнате вещественных доказательств Арбитражного суда Калужской области.

Иск поступил в суд в сентябре, предварительные слушания отложены на ноябрь. Как сообщил источник агентства, в феврале-марте «Московский картофель» проводил рекламную акцию «Любовь в каждой пачке», в которой использовались изображения мальчика и девочки из комиксов Love is… Объекты авторских прав размещались внутри и на внешней стороне упаковки чипсов, которые продавались эксклюзивно в сети «Магнит». Переработка без согласия правообладателя подтверждается заключением комиссии специалистов.

Minikim Holland с 2019 года подала в арбитражные суды разных субъектов РФ более 100 исков. В частности, суд взыскал в пользу компании с Альфа-банка 255 тыс. рублей компенсации, с производителя пастилы и пряников «Белевский продукт» – 150 тыс. рублей.

Комиксы Love is... создала новозеландская художница Ким Казали. Они впервые были опубликованы в 1970 году в газете The Los Angeles Times и приобрели популярность, появившись на обертках турецкой жевательной резинки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд наказал «Двач» на 140 тыс. рублей за нарушение авторских прав. В прошлом году OpenAI проиграла суд по авторским правам. В октябре того же года суды Москвы приняли 26 исков «Союзмультфильма» о защите авторских прав.