Песков назвал чрезвычайно опасным отсутствие базы стратстабильности

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сейчас у нас отсутствует фактически договорно-правовая база в этой области. Мир впервые за долгое время остался без вот этой договорно-правовой базы. Это чрезвычайно опасно», – заявил пресс-секретарь российского лидера, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Москва считает невозможным выстраивать взаимодействие без диалога, поэтому Европе следует разобраться со своей позицией в отношении контактов с Россией.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на интервью с главой европейской дипломатии Каей Каллас сообщила о планах Евросоюза создать специальный центр для наблюдения за перевозящими российскую нефть морскими судами и российскими подлодками в Арктике. Брюссель намерен направить 260 млн евро на разработку военных технологий для этого региона.

Отвечая на вопрос об этих планах, Песков напомнил, что сама Каллас неоднократно выступала против какого-либо диалога с Москвой. По его словам, европейским дипломатам нужно сначала договориться между собой о форматах взаимодействия в условиях отсутствия такого диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

В понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах Евросоюза соперничать с Россией за Северный морской путь.

Британское издание The Times сообщило о решении Брюсселя создать центр слежения за подлодками в регионе.