Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
В Астрахани иностранца приговорили за отравление наркотиками десяти человек
В Астрахани иностранца приговорили к 20 годам за отравление наркотиками десяти человек
Советский суд Астрахани приговорил иностранного гражданина к 20 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, от которых погибли десять человек и 25 были госпитализированы.
Советский суд Астрахани вынес обвинительный приговор гражданину Кыргызской Республики по делу о массовом отравлении наркотиками. Иностранец получил 20 лет колонии строгого режима за сбыт запрещенных веществ, приведший к гибели десяти человек, передает ТАСС
События разворачивались с 8 по 11 мая 2024 года, когда в различных районах Астрахани были найдены тела 10 мужчин и женщин. Погибшие, возрастом от 18 до 40 лет, скончались от передозировки наркотиками. Еще 25 человек были госпитализированы с признаками отравления.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по региону, обвиняемый приобретал наркотические вещества через интернет. При организации закладок он по неосторожности заменил наркотик на более сильнодействующее вещество, что вызвало опасные последствия для жизни и здоровья потребителей.
Пресс-служба областной прокуратуры уточнила, что дело остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство. Следственное управление СК России по региону, под руководством Ибрагима Могушкова, держало ход расследования на особом контроле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани скончались пять человек от отравления неизвестным веществом. Число пострадавших от отравления в Астрахани увеличилось до 27 человек. Суд в Астрахани вынес приговор 23-летнему гражданину Узбекистана, причастному к массовому отравлению наркотиками местных жителей.