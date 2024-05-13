Число пострадавших от отравления в Астрахани увеличилось до 27 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что с 8 мая в полицию из больниц поступила информация о госпитализации 27 человек с признаками отравления неизвестным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

В пресс-службе УМВД по Астраханской области сообщили, что в рамках расследования уже изъято более 1 тыс. разовых доз с метадоном и мефедроном. Оперативники обнаружили 295 закладок с наркотиками, которые были размещены на территории областного центра задержанным.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотиков, в результате употребления которых, предположительно, умерли восемь человек и госпитализирован 21 житель Астраханской области.