Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Песков назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки
Песков: Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.
В Кремле подчеркнули неизменность статуса страны на мировом топливном рынке. «Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Еврокомиссия отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России.
В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о готовности Москвы увеличить поставки энергоресурсов в Европу.
На прошлой неделе стало известно, что с 2022 года Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.