Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
ВС России поразили места запуска дальних беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам запуска БПЛА дальнего действия.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбит 383 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 265 933 беспилотника, 672 ЗРК, 31 314 бронемашин, 1 792 боевые машины РСЗО, 36 767 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 065 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Утром во вторник сообщалось, что ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.
В понедельник сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.
ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов.