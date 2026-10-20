Песков: Россия решает проблему гуманитарного кризиса в Алешках

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вы знаете, что эта тема упоминалась в разговоре с папой [Римским]. Эта тема также упоминалась в ходе последнего разговора президента Путина с президентом [США] Трампом. С президентом Трампом было условлено, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Работа ведется», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Песков сообщил, что Вооруженные силы России прилагают все усилия для обеспечения поставок продуктов и медикаментов в Алешки, которым препятствует Киев. Ситуация в городе остается критической из-за действий Украины.

Алешки расположены на левом берегу Днепра. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские военные дистанционно минируют дороги, атакуют беспилотниками транспорт, а также наносят удары по объектам энергетики и связи, стремясь создать сложную гуманитарную ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках украинских войск на Алешкинский округ погиб один человек.

В пятницу президент России Владимир Путин и папа Римский Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил цель создания Киевом кризиса в этом городе.