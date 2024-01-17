Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
Дзюба назвал беспределом признание игроком года Лионеля Месси
Признание Международной федерацией футбола (FIFA) форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси игроком 2023 года является беспределом, а приз теряет свою значимость, заявил российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба.
Как заявил Дзюба в видеоролике пресс-службы клуба, опубликованном 17 января на Youtube, его знакомые из футбола были в шоке от выбора Месси. Он задался вопросом, за какие заслуги аргентинец получил награду?
«Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше – это беспредел. Приз теряет свою значимость», – передают «Известия» слова Дзюбы.
По его мнению, более достойными на звание лучшего игрока были нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, полузащитник «Манчестера» Кевин де Брюйне и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал аргентинский нападающий Лионель Месси.