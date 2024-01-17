Дзюба назвал беспределом признание игроком года Лионеля Месси

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Дзюба в видеоролике пресс-службы клуба, опубликованном 17 января на Youtube, его знакомые из футбола были в шоке от выбора Месси. Он задался вопросом, за какие заслуги аргентинец получил награду?

«Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше – это беспредел. Приз теряет свою значимость», – передают «Известия» слова Дзюбы.

По его мнению, более достойными на звание лучшего игрока были нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, полузащитник «Манчестера» Кевин де Брюйне и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал аргентинский нападающий Лионель Месси.