Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
Дубль Мбаппе принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026
Французские футболисты одержали уверенную победу над сборной Сенегала со счетом 3:1 в первом туре группового этапа чемпионата мира в Нью-Йорке.
Главным героем встречи стал нападающий французов Килиан Мбаппе, оформивший дубль на 66-й и добавленной ко второму тайму минутах, передает РИА «Новости». Еще один мяч в составе вице-чемпионов мира забил Брадли Барколя.
Единственный гол сенегальцев на счету Ибраима Мбайе.
Следующим соперником французской команды станет сборная Ирака, матч состоится 22 июня. В этот же день Сенегал сыграет с Норвегией.
Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Финальный матч турнира запланирован на 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге одним из самых шумных. Матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ завершился ничьей. Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем.