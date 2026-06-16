Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем

Болельщики Аргентины и Алжира устроили массовую драку на Таймс-сквер

Tекст: Мария Иванова

Инцидент с участием футбольных фанатов произошел на площади Таймс-сквер, передает РИА «Новости».

Агрессивно настроенные болельщики сцепились прямо на улице, однако вскоре в конфликт вмешались сотрудники полиции и разняли дерущихся. Видеозапись происшествия опубликовал в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) журналист Реми Бюизин.

Встреча первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и алжирцами состоится в ночь на среду по московскому времени. Матч пройдет в американском Канзасе.

Текущий мировой футбольный турнир впервые проводится с участием 48 национальных сборных. Соревнования проходят на территории сразу трех государств – США, Канады и Мексики, а сам чемпионат завершится 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола отстранила аргентинца Джанлуку Престианни от игры против команды Алжира.

Британские специалисты по контртеррору предупредили об угрозе безопасности на американских стадионах.

Неизвестные злоумышленники ранее похитили экипировку игроков сборной Англии перед стартом турнира в США.