Специалист Ворон: Украинский дрон Nemesis ненадежный для боевого применения

Tекст: Вера Басилая

Российские военные выявили существенные недостатки украинского беспилотника Nemesis, работающего через систему Starlink. Как рассказал технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон, аппарат оказался ненадежным для боевого применения, передает РИА «Новости».

Специалист мастерской полка №1427 11-го армейского корпуса сообщил, что сбитый дрон привезли в мастерскую, но восстанавливать его не собираются.

«Это дрон Nemesis. Точно так же, как и Vampire, был сбит нашими бойцами, затрофеен, привезен к нам в мастерскую. Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники», – отметил он.

Ворон также указал на ограниченную грузоподъемность беспилотника – около шести килограммов. Кроме того, аппарат не может выполнять резкие маневры из-за потери сигнала Starlink при сильном наклоне. По его словам, вся связь и управление завязаны на эту систему, поэтому отказ любого мелкого элемента приводит к полной потере аппарата.

Боец добавил, что необходимость оснащения дрона огромным количеством дополнительных модулей для работы со Starlink увеличивает риск поломки. Чем больше компонентов, тем выше шанс выхода устройства из строя, особенно при постоянном боевом управлении.

Российские военные систематически уничтожают терминалы Starlink ВСУ. Только за июль группировка «Север» ликвидировала более 60 антенн в Харьковской области. В МИД РФ ранее предлагали Илону Маску отключить систему в зоне конфликта, чтобы остановить гибель людей, однако предприниматель называл Starlink «костяком украинской армии», указывая, что его отключение приведет к обрушению фронта.

В июле российские военные ликвидировали свыше 60 спутниковых антенн Starlink в Харьковской области.

Уничтожение этих терминалов приводит к потере связи украинских подразделений с командованием.

Разведчики группировки «Север» вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по излучению таких станций.