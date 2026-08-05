Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Магазины Dubai Duty Free стали принимать криптовалюту
Сеть Dubai Duty Free разрешила оплачивать покупки криптовалютой
Сеть магазинов беспошлинной торговли в ОАЭ внедрила возможность оплаты цифровой валютой, став первым подобным ретейлером на Ближнем Востоке.
Сеть магазинов Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
«Dubai Duty Free официально запустила Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей», – говорится в сообщении.
Опция доступна при совершении покупок в международных аэропортах Дубая (DXB) и Аль-Мактум (AMIA), а также на сайте сети, передает РИА «Новости».
Месяцем ранее жители ОАЭ получили возможность оплачивать билеты авиакомпании Emirates через биржу Crypto.com. Сервис доступен для бронирований в национальной валюте – дирхамах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, магазины беспошлинной торговли в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота цифровых валют. В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила право инвесторов на свободный вывод криптовалюты за рубеж.