Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.10 комментариев
Магазины в аэропорту Дубая начали принимать рубли
Магазины в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли, оплата картой «Мир» невозможна
Некоторые магазины беспошлинной торговли в международном аэропорту Дубая (DXB) начали принимать наличные рубли, оплата покупок российской валютой стала возможной с 1 августа.
Как сообщил представитель компании Dubai Duty Free, туристы могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов аэропорта Дубая. Во втором терминале в магазинах покупка за рубли пока невозможна, но после урегулирования технических вопросов, такая услуга станет доступна в ближайшее время, передает ТАСС.
Кроме того, магазины duty free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay, но расплачиваться картой «Мир» нельзя.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб».