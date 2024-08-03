Магазины в аэропорту Дубая начали принимать рубли

Магазины в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли, оплата картой «Мир» невозможна

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил представитель компании Dubai Duty Free, туристы могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов аэропорта Дубая. Во втором терминале в магазинах покупка за рубли пока невозможна, но после урегулирования технических вопросов, такая услуга станет доступна в ближайшее время, передает ТАСС.

Кроме того, магазины duty free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay, но расплачиваться картой «Мир» нельзя.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб».