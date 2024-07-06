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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    0 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 15:39 • Новости дня

    Россия и Иран объединили свои платежные системы

    Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

    По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.

    Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.

    Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».

    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    5 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях

    Алаудинов заявил о наступлении ВС России на всех направлениях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    В интервью ЧГТРК «Грозный» Алаудинов сообщил, что ВС России «потихоньку наступают», выдавливая и уничтожая противника, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском.

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    6 июля 2024, 06:53 • Новости дня
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах президента Ирана одержал экс-министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян, он набрал более 53% голосов избирателей, сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    Эслами сообщил, что за Пезешкияна проголосовали как минимум 53,6% избирателей, консерватор Саид Джалили набрал 44,3%. Явка составила 49,8%, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы

    Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерский премьер Виктор Орбан покинул Москву, куда он прилетел в пятницу с однодневным визитом, до наступления непогоды.

    «Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», – сообщил дипломатический источник ТАСС.

    Ранее девять летевших в Шереметьево самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

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    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

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    5 июля 2024, 18:28 • Новости дня
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    Небензя: Обстановка в зоне СВО вынудит Запад изменить позицию по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не пытается начать переговоры по мирному урегулированию на Украине, но его позиция может измениться по мере развития событий в зоне спецоперации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Москва не видит серьезных попыток начать переговоры, но ситуация может и будет меняться в зависимости от изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, заявил Небензя в интервью телеканалу «Россия 24», передают «Известия».

    Чем хуже будет для западных государств, тем чаще будут звучать призывы к переговорам, прекращению или замораживанию конфликта, пояснил он.

    Небензя также напомнил о мирном предложении президента России Владимира Путина и заявил, что выдвинутые российским лидером условия могут становиться только хуже для Киева и его союзников.

    Ранее Небензя призвал Украину признать реалии «на земле».

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    6 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил поздравления Масуду Пезешкиану с победой на выборах президента Ирана.

    Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом, и обе страны успешно сотрудничают в решении важных международных вопросов.

    Президент выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на посту президента способствует укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. В поздравлении он также пожелал успехов, крепкого здоровья и благополучия избранному президенту.

    Масуд Пезешкиан, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Ирана, одержал победу во втором туре президентских выборов с поддержкой более 16,3 млн избирателей (более 53%).


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    6 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены

    Сальдо: ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены

    ВСУ нанесли удар дроном по рынку в Херсонской области, трое ранены
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Три мирных жителя поселка Новая Маячка Херсонской области ранены на рынке в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа.

    «Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии», – сообщил Садьдо.

    Ранее ВСУ нанесли 40 ударов по восьми населенным пунктам Херсонской области.

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    6 июля 2024, 00:19 • Новости дня
    Голосование на президентских выборах завершилось в Иране

    Голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов завершилось в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране закрылись избирательные участки, голосование в рамках второго тура внеочередных президентских выборов завершено, сообщил Наблюдательный совет страны (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).

    Участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами сообщил, что явка во втором туре превысила 40%, то есть оказалась выше, чем в первом туре, когда был зафиксирован самый низкий показатель за 45 лет исламской республики (40%), передает ТАСС.

    Напомним, во второй тур прошли реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.

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    5 июля 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин: Россия выступает за полное прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает идею полного прекращения конфликта на Украине, озвученные ранее предложения России по мирному урегулированию позволяют это сделать, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

    Российский лидер напомнил, что среди предложений России по урегулированию конфликта есть пункт о необходимости вывода украинской армии из Донбасса и Новороссии.

    «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все – предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь.

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    6 июля 2024, 15:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

    Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

    «Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

    Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

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    5 июля 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин обсудил с Орбаном европейскую безопасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана в Москве стала архитектура европейской безопасности, об этом сообщил сам Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

    «Говорили и о возможных принципах будущей – возможной тоже – архитектуры безопасности в Европе», – сообщил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал насыщенными переговоры с Орбаном.

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    6 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ нанесли 40 ударов по восьми населенным пунктам Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщает знакомый с ситуацией источник.

    «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов украинские войска провели ночью», – передает РИА «Новости» сообщение источника.

    Под обстрел попали восемь населенных пунктов: Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.

    Российские военные и силы МЧС ведут работы по оказанию помощи пострадавшим.

    Днем ранее ВСУ 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР.

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    6 июля 2024, 13:05 • Новости дня
    В Брянской области повреждены два дома после атаке ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области два частных дома получили повреждения в результате атаки, которую ВСУ совершили с помощью FPV-дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате обстрела никто не пострадал, однако в двух домах повреждены фасады, кровля и другие элементы конструкции.

    «Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Белая Березка Трубчевского района», – отметил Богомаз.

    Напомним, в ночь на 3 июня средства ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью.

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