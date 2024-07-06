Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
Россия и Иран объединили свои платежные системы
Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»
Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.
По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.
Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.
Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».