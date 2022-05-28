Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным

Политолог объяснил рост рейтинга Путина

«Единение россиян вокруг власти и устойчивость ее рейтингов на фоне внешнего давления – это уже сложившаяся тенденция для нашего общества», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину превысил 81%.

«Мы видим сохранение тренда на рост рейтингов доверия к президенту, правительству и другим основным политическим институтам. Он базируется на том, что население осознает деструктивный характер влияния извне, видит откровенно прямые и враждебные действия со стороны Запада», – пояснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, такую ответную реакцию «нашему обществу диктуют, в том числе, история, традиции и культура страны». «Кроме того, это еще и ответ России на расхождение декларируемых Западом целей с его реальными действиями в отношении и Украины, и в целом применительно к внешнеполитической повестке», – подчеркнул аналитик.

Собеседник также обратил внимание на падение рейтингов Джо Байдена. Потуремский связывает это с серией недавних событий – с военной помощью ВС Украины, в том числе – с поставкой тяжелого вооружения. «Также Байден в целом расплачивается за свои агрессивные заявления и действия против России», – добавил собеседник.

Напомним, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за прошедшую неделю вырос с 80,7% до 81,3%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу.

«Уровень одобрения деятельности президента составил 78,4%», – говорится в отчете социологической службы. Неделей ранее этот показатель равнялся 77,7%. Деятельность российского кабмина одобряют 52,3% опрошенных, тогда как ранее этот показатель составлял 52,2%.

Двумя днями ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36% на фоне растущей инфляции, об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно результатам опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена. В поддержку деятельности президента высказались лишь 36% опрошенных, что на 6% ниже, чем на прошлой неделе, передает РИА «Новости».

По данным агентства, это самый низкий уровень одобрения за все время президентства Байдена. Тем не менее, как отмечает агентство, каким бы низким ни был рейтинг нынешнего президента, он все равно остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения упал до 33% в декабре 2017 года.

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