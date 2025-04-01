Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Путин подписал закон о признании 9 августа Днем воинской славы в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 9 августа, дату окончания Ленинградской битвы, Днем воинской славы.
Дата окончания Ленинградской битвы – 9 августа – теперь официально признается Днем воинской славы, передает ТАСС.
Законопроект, предложенный лично главой государства, был внесен в Госдуму в марте и вскоре принят. Это решение подчеркивает военно-стратегическое значение битвы, которая длилась 1127 дней и завершилась победой советских войск.
Ленинградская битва началась 10 июля 1941 года и завершилась 9 августа 1944 года. В ней принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия и войска ПВО. Победа над группой армий «Север» стала возможной благодаря усилиям всех видов вооруженных сил и активному участию партизанских отрядов.
Битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, что делает ее особой в истории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес законопроект, предлагающий установить день окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы России.
В конце марта Совфед одобрил закон о признании дня окончания Ленинградской битвы, 9 августа, днем воинской славы.