США готовят план захвата иранских танкеров

Администрация Трампа планирует остановку и досмотр иранских нефтяных танкеров

Tекст: Денис Тельманов

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность остановки и досмотра иранских нефтяных танкеров. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

В правительстве США намерены сократить экспорт нефти из Ирана до минимума, используя при этом механизмы, позволяющие союзникам США захватывать иранские суда на стратегически важных маршрутах, таких как Малаккский пролив.

Совет национальной безопасности США изучает возможность морских инспекций. Эксперты, опрошенные агентством, полагают, что такие действия могут временно сократить экспорт Ирана на 750 тыс. баррелей в сутки. Однако в дальнейшем эффективность санкций может снизиться, так как Иран и его партнеры найдут обходные пути.

Несмотря на американское эмбарго, Иран в 2023 году заработал 53 млрд долларов от экспорта нефти. В 2022 году этот показатель составил 54 млрд долларов, причем основная часть торговли велась с Китаем. В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран, стремясь сократить его нефтяной экспорт и предотвратить разработку ядерного оружия.

Однако верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что переговоры с США невозможны, напомнив о неисполнении Вашингтоном условий ядерного соглашения 2015 года и его одностороннем расторжении в 2018 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Мировые цены на нефть показали умеренную восходящую динамику из-за новых санкций США против Ирана.

Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления президента США Трампа о восстановлении максимального давления на Тегеран, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.