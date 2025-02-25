Нефть немного подорожала на фоне санкционного воздействия США на Иран

Мировые цены на нефть немного выросли на фоне санкционного воздействия США на Иран

Tекст: Мария Иванова

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.12 росла на 0,4% – до 74,61 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,55%, до 71,09 доллара, передает РИА «Новости».

«Нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана», – цитирует Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари.

Напомним, что новая администрация США ввела новый пакет санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые якобы связаны с «незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии максимального давления на экономику страны».