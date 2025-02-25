Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Нефть немного подорожала на фоне санкционного воздействия США на Иран
Мировые цены на нефть немного выросли на фоне санкционного воздействия США на Иран
Мировые цены на нефть во вторник показали умеренную восходящую динамику: рынок следит за новыми санкциями США против Ирана.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 9.12 росла на 0,4% – до 74,61 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,55%, до 71,09 доллара, передает РИА «Новости».
«Нефтяной рынок следит за новыми санкциями США против Ирана», – цитирует Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари.
Напомним, что новая администрация США ввела новый пакет санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые якобы связаны с «незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии максимального давления на экономику страны».