Вертолеты Ми-28нм уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, как передает РИА «Новости», сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу противника по координатам, указанным авиационным наводчиком.

После удара экипажи успешно выполнили противоракетное маневрирование на минимально возможной высоте, используя тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника. Министр обороны России отметил, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма пилотов.

Данный инцидент подчеркивает значимость армейской авиации в обеспечении безопасности приграничных районов России, а также эффективность применяемых тактических методов и технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по бронированной технике и личному составу ВСУ в районе Курской области, успешно выполнив пуск управляемой ракеты и подтвердив уничтожение целей. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по опорному пункту и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, говорится в сообщении Минобороны. Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.