Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Вертолет Ми-28НМ поразил цели ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ атаковал личный состав и технику ВСУ в приграничной зоне Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес авиационный удар по опорному пункту и технике ВСУ в приграничной зоне Курской области, говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили представители командования, экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по личному составу, опорному пункту и автомобилям украинской армии в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».
В сообщении уточняется, что экипаж армейской авиации действовал в составе смешанной тактической группы. После нанесения удара вертолет выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, что позволило предотвратить попадание ракет противника.
Сообщается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении, противник потерял более 39 тыс. 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера и множество другой техники, включая системы РЭБ и ПВО.