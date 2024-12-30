Вертолет Ка-52М атаковал опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

Tекст: Денис Тельманов

По информации, переданной ТАСС, экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области. В ходе операции, летчики армейской авиации использовали авиационные ракеты для уничтожения целей и личного состава. Атака проводилась в рамках поддержки подразделений группировки «Север».



После удара вертолетный экипаж провел маневры для предотвращения атак противника, используя противоракетное маневрирование и отстрел тепловых ловушек. Успешное выполнение задачи было подтверждено передовым авиационным наводчиком.

Ка-52М представляет собой модернизированную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой с улучшенной дальностью, новым цифровым приводом для точности прицеливания и улучшенной бортовой обороной. Вертолет также может взаимодействовать с беспилотниками и другими воздушными средствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил ракетным ударом личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ, выполнив при этом противоракетные маневры. Армейская авиация ранее нанесла успешный удар по силам ВСУ, уничтожив бронированную технику и живую силу противника в том же районе.