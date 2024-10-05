Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.
Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.
Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.