  • Новость часаПротив украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    44 комментария
    6 октября 2024, 17:34 • Новости дня

    Вертолеты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара, сообщили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, атаки проводились авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. В сообщении говорится, что после выполнения задач российские экипажи успешно осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По данным, поступившим от авианаводчика, в результате авиационных ударов был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.

    4 октября 2024, 01:49 • Новости дня
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области два российских БТР-82 уничтожили колонну из 19 бронемашин ВСУ, снятое с беспилотника видео было опубликовано военкорами.

    В Курской области два российских БТР-82 разнесли колонну из 19 бронемашин ВСУ во время марша. Видео этого сражения, снятое с дрона, уже появилось в Сети, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Опеарция Z:Военкоры Русской Весны».

    На кадрах видно, как один БТР спрятался на съезде с дороги, поджидая приближающиеся броневики. Экипаж наносил удары практически в упор, когда украинские машины проезжали мимо.

    Второй БТР скрывался в лесопосадке и обстреливал те бронемашины, которые успели передать сигнал о нападении. В результате совместных действий экипажам удалось подбить 14 единиц техники, оставшиеся пять броневиков ВСУ смогли скрыться. Этот подвиг сравнивают с действиями танка «Алеша», который в одиночку уничтожил восемь украинских машин.

    Ранее на дороге в поселок Коренево в Курской области была обнаружена «дорога смерти» с подбитой техникой ВСУ, что свидетельствует о парализации подвоза противника в Ольговку.

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    5 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Минобороны: Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28 ударил по скоплению ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника, сообщило Минобороны.

    «Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», – сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Цели, находившиеся на приграничной территории, были успешно уничтожены, отмечается в сообщении.

    Ранее российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области.

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    3 октября 2024, 18:08 • Новости дня
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расположенная в городе Курчатове Курская атомная электростанция работает в обычном режиме, один энергоблок выведен в плановый ремонт, сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом».

    «По состоянию на 17:30 Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе третий энергоблок на мощности, установленной диспетчерским графиком. Четвертый энергоблок – в плановом ремонте. Первый и второй блоки – в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон в пределах естественных (природных) значений», – передает сообщение концерна ТАСС.

    Ранее, передает агентство, Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. По информации Telegram-канала, ПВО отработала по снаряду в 16:20, он упал в пяти километрах от станции. Сообщается, что сама АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

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    3 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    Смирнов: В Курчатове подавили украинский беспилотник самолетного типа
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Курчатове, в котором расположена Курская атомная электростанция, уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил глава Курской области Алексей Смирнов.

    Украинский беспилотник самолетного типа подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в результате падения дрона произошли взрывы в хозяйственной постройке. Эта постройка не имеет отношения к Курской АЭС, подчеркнул Смирнов. На месте работают экстренные службы.

    Ранее в четверг в концерне «Росэнергоатом» сообщили о штатной работе Курской АЭС.

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    4 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных
    Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли свыше 350 человек, а общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 20 тыс. человек, сообщило Министерство обороны в пятницу.

    ВСУ также потеряли шесть бронемашин, а также три артиллерийских орудия, включая французскую САУ Caesar и американскую гаубицу М777, три станции РЭБ и инженерную машину разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 129-й бригады теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.

    Группировка за сутки отразила две контратаки в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек.

    Также отражены пять попыток украинской армии прорваться через границу в сторону Нового Пути. На этом участке ВСУ потеряли более 30 человек, боевую бронированную машину и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Бондаревки, Дарьино, Косицы, Колмакова, Княжьего 1-го, Локни, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Правды, Русского Поречного, Свердликово и Черкасского Поречного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Бондаревщины, Белой Березы, Белокопытово, Журавки, Катериновки, Кислой Дубины, Локни, Мирополья, Мирлоги, Николаевки, Павловки, Петровского, Ободы, Павловки, Речки, Суходола, Сум, Хотеня и Юнаковки.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 20 тыс. 200 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 870 бронемашин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники.

    В прошлые сутки украинские боевики, пытавшиеся прорваться через российскую границу в Курской области, потеряли до 60 человек.

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    4 октября 2024, 03:45 • Новости дня
    Антонов заявил об нежелании США обсуждать с Россией атаку ВСУ в Курской области

    Посол Антонов заявил, что США не обсуждали с Россией атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российскими властями, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что, несмотря на разрушение деревень и гибель мирных жителей, официальные лица в Вашингтоне не осудили действия ВСУ. По его словам, в администрации США избегают подобных обсуждений даже на личных встречах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ему удалось пообщаться с некоторыми бывшими американскими чиновниками, и подчеркнул, что их настроение остается неизменным: они стремятся избежать российской победы на поле боя, хотя стратегическое поражение России невозможно.

    «Все больше задаются вопросом в отношении истинных целей администрации на Украине. Особенно по мере увеличения поставок оружия прогнившему [киевскому] режиму», – отметил Антонов.

    Посол заявил, что «заветной мечтой» президента Украины Владимира Зеленского является военное столкновение России с США и странами НАТО, что принесло бы выгоду украинскому руководству. Антонов также упомянул принятие Киевом стратегии морской безопасности, в которой предусматривается военное вытеснение российских сил из Черного и Азовского морей.

    Ранее Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Лавров уверен, что Россия должна победить в конфликте на Украине, потому что Запад «другого языка не понимает».

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    4 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Стало известно о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Боец группировки «Ахмат» сообщил о размещении ВСУ техники в жилых массивах Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские вооруженные силы разместили военную технику и оружие в населенных пунктах под Суджей, включая дворы жилых домов и лесополосы, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, украинские вооруженные силы размещают технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов, захваченных под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости».

     «Куда можно, туда они ее (технику и вооружение) суют», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали перегруппировку сил на границе с Курской областью, где ранее соблюдался режим тишины после серии обстрелов со стороны Украины.

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    4 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Российский дрон «Иноходец» поразил группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили группу украинских боевиков в приграничной зоне Курской области ударом с беспилотника «Иноходец», сообщило Минобороны.

    Разведка группировки «Север» засекла пункт временной дислокации подразделения ВСУ, удалось установить точные координаты этого места и подтвердить их, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Расчет дрона «Иноходец» поразил пункт ВСУ ракетным ударом. Результативность удара подтвердилась кадрами объективного контроля в реальном времени.

    В сентябре в Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью «Иноходца».

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    4 октября 2024, 10:12 • Новости дня
    Командиры ВСУ обманом отправили бойцов на вылазку в Курскую область

    Украинские командиры обманом отправили бойцов в Курскую область ради наград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.

    Обманом отправленные в Курскую область украинские солдаты сдались в плен российским военным, сообщает РИА «Новости». Пленный военнослужащий Дмитрий Пиляй рассказал, что командиры ВСУ обманули их обещанием ротации и отправили в Курскую область ради получения наград. По словам Пиляя, командир хотел «медалек», поэтому солдатам сказали, что их переведут в Черниговскую область, однако после недели там и в Сумах их направили в Курск.

    Пиляй также сообщил о способе его призыва в армию: его забрали прямо с работы и отправили служить без медицинских комиссий. Перед вылазкой в Курскую область военнослужащим было сказано, что они будут нести службу в Сумах на блокпостах. Однако оказалось, что их просто оставили в лесополосе с обещанием замены через три дня.

    Пленный отметил, что после того, как им стало понятно, что их обманули и оставили без поддержки, они приняли решение сложить оружие и сдаться. Он подчеркнул, что их хорошо приняли, накормили и предоставили сигареты, несмотря на рассказы о плохом обращении с пленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный Анатолий Шумский сообщил о размещении подразделений ВСУ в туберкулезном санатории и проблемах с командным составом, которое часто менялось и создавало трудности для солдат. Украинские солдаты заявили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными из-за нехватки техники и вооружения. Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Зеленского.

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    4 октября 2024, 11:04 • Новости дня
    ФСБ назвала атаку ВСУ в Курской области провокацией против России

    Глава ФСБ заявил о провокационной вылазке ВСУ под Курском для жесткого ответа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

    Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было направлено на провокацию России,передает ТАСС. На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ Бортников подчеркнул, что действия украинских формирований демонстрируют преступную сущность режима Зеленского.

    Бортников отметил, что вылазка ВСУ никак не облегчает их положение на Донбассе. Он утверждает, что акция была изначально направлена на провокацию России на непропорционально жесткий ответ. По его мнению, это могло бы устранить предпосылки к мирному урегулированию конфликта в обозримой перспективе.

    Директор ФСБ также выразил уверенность, что подобные провокации лишь усиливают напряженность в регионе и мешают любым попыткам достижения мира. Он считает, что международное сообщество должно обратить внимание на эти действия Киева и адекватно на них реагировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти не проявили заинтересованности в обсуждении атаки ВСУ на Курскую область с российской стороной. Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, где страдают мирные жители, а используются западные вооружения. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает».

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    4 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Инженерные войска начали разминирование в Курской области

    Инженерные войска начали разминировать Курскую область для защиты населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерные войска приступили к разминированию территорий Курской области, что позволит ускорить восстановление инфраструктуры и повысить безопасность жителей, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    Эта мера направлена на ускорение восстановления инфраструктуры и обеспечение безопасности местных жителей. Губернатор региона Алексей Смирнов подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале и подчеркнул важность этих мероприятий для защиты населения, сообщает ТАСС.

    Во время встречи с начальником инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации Юрием Ставицким обсуждалась возможность создания в Курской области центра разминирования. Этот центр будет заниматься оперативными задачами и подготовкой специалистов, включая обучение добровольцев из отряда «Барс Курск» тактике разминирования. Это решение позволит эффективно справляться с задачами по обеспечению безопасности региона.

    Губернатор Смирнов отметил, что обеспечение безопасности жителей Курской области является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что эта задача останется актуальной и после того, как вся территория региона будет освобождена от украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские операторы дронов начали применять специальные устройства для дистанционного минирования. Пиротехники МЧС продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы в Курской области, за сутки было обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств. Также за прошедшие сутки пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили в регионе боевую часть ракеты Patriot, всего с момента обострения ситуации обезврежено 314 взрывоопасных предметов.

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    6 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

    Российские военные отразили две попытки прорыва ВСУ через границу у Нового Пути

    ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России успешно отразили две попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) через границу РФ в районе населенного пункта Новый Путь, сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские подразделения нанесли серьезный урон противнику, уничтожив около 20 человек личного состава и взяв в плен одного военнослужащего ВСУ.

    По данным Министерства обороны, в течение суток в районе населенного пункта Плехово российские войска отразили четыре контратаки. Во время боевых действий за сутки ВСУ потеряли порядка 200 военнослужащих и семь единиц техники, включая артиллерийское орудие, три миномета и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Операция российских войск затронула формирования ВСУ в районах, охватывающих множество населенных пунктов, включая Дарьино, Любимовку и Мартыновку. Использовались удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск по районам сосредоточения в Сумской области, говорится в сообщении.

    В ведомстве уточнили, что с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 20 800 военнослужащих, значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в пресс-службе.

    Ранее в Минобороны заявили, что в Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск.

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    6 октября 2024, 16:53 • Новости дня
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области

    СК возбудил дело против украинских военных, причастных к убийствам в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет возбудил дело против украинских военных по факту убийства двух женщин и мужчины в Суджанском районе Курской области с применением автоматического оружия, сообщили в ведомстве.

    Как указали в СК, подозреваемыми являются участники 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также другие военизированные группы. Им инкриминируется убийство с особой жестокостью двух женщин и одного мужчины на территории Суджанского района Курской области, передает РИА «Новости».

    Следствием установлено, что 11 августа украинские боевики, находясь на территории России, совершили преступление с использованием автоматического огнестрельного оружия. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 105 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти), а также по статье 205 УК РФ (террористический акт).

    Представитель СК РФ сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

    В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.

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    4 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Су-34 уничтожил планирующей авиабомбой опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил в приграничной зоне Курской области опорный пункт украинских боевиков, сообщило Минобороны в пятницу.

    Удар наносился по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), указали в ведомстве, передает ТАСС.

    После удара разведка доложила, что личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ДНР ударом авиабомбы ФАБ-3000 уничтожили склад боеприпасов украинской армии.

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    5 октября 2024, 14:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в результате разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области были выявлены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

    «С помощью беспилотного летательного аппарата незамедлительно была наведена артиллерия. Пункт управления БпЛА и живая сила ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Напомним, ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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