Экипаж Ми-28 нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж вертолета Ми-28нм российской армии уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА «Новости». Удар был нанесен с помощью авиационных ракет в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск.

В ходе операции летчики армейской авиации произвели пуски ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате этого удара были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ.

После выполнения боевого задания экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области, а российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.