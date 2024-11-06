При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Вертолет Ми-28 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28 нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28нм, поддерживая сухопутные войска, ракетным ударом уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.
Экипаж вертолета Ми-28нм российской армии уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА «Новости». Удар был нанесен с помощью авиационных ракет в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск.
В ходе операции летчики армейской авиации произвели пуски ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате этого удара были уничтожены опорный пункт и личный состав ВСУ.
После выполнения боевого задания экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолеты Ми-28 и Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в приграничье Курской области, а российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.