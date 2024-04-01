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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области
Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.
«Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.
Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».
В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.
Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.
ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.