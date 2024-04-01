  • Новость часаРоссия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину
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    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

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    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня

    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

    31 марта 2024, 12:54 • Новости дня
    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

    Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus

    В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.

    По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».

    Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

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    31 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA

    Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

    В дронах ВСУ нашли батарейки из марсианской программы NASA
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты при анализе трофейных украинских FPV-дронов нашли в них аккумуляторы, применяемые NASA в марсианской программе, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

    По его словам, один из первых попавших в руки специалистов центра FPV-беспилотников противника, имел такой же аккумулятор, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA, видимо, рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах, передает РИА «Новости».

    Кузякин отметил, что это очень дорогие батареи, которые нет смысла использовать в кустарных беспилотника, а кроме того, в дронах были обнаружены сплавы, которые Вашингтон использует в космической программе.

    «В нём 70% – обычные сплавы, а 30% – две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?!», – отметил Кузякин.

    Ранее Кузякин рассказал, что российские разработчики создалиновую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

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    31 марта 2024, 02:51 • Новости дня
    Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в страхе из-за побед РФ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

    «Вся нынешняя словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике» направлены лишь на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в соцсети, передает РИА «Новости».

    Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, НАТО же потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из нынешней ситуации являются мирные переговоры.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит спецоперацию.

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    29 марта 2024, 15:41 • Новости дня
    В Китае назвали способное изменить ход СВО российское оружие

    Эксперт Чжан Сюэфэн: Применение российских авиабомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

    По его словам, эти боеприпасы отличаются точностью, дальнобойностью и невысокой стоимостью, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что УМПК позволяют использовать вне зоны действия ПВО ВСУ бомбу ФАБ-3000, ранее сбрасываемую только над целью, что подвергало самолеты риску. Это может дать ВКС России преимущество в конфликте, считает Чжан Сюэфэн.

    Американский журнал Forbes ранее выразил опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Военный аналитик Игорь Коротченко в этой связи заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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    31 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу

    Опубликован указ о весеннем призыве на военную службу в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан России на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как говорится в тексте указа, осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 тыс. человек, передает ТАСС.

    Кроме того, указ предписывает уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.

    Ранее президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва.

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    31 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Российские FPV-дроны «Джокер-10» научили сбивать беспилотники

    Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали для ПВО и научили сбивать коптеры ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны. Беспилотник может поражать вражеские коптеры взрывчаткой или таранить их.

    «На беспилотник крепятся трубы от ложных тепловых целей самолётов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает дроны противника», – рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на «Джокер-10» можно установить до 6 таких труб. Дрон также может эффективно уничтожать цели путем тарана.

    Кроме того, FPV-дрон «Джокер-10» эффективен против пенопластовых БПЛА, невидимых на радарах. РЭБ малоэффективен против таких аппаратов из-за отсутствия уязвимых радиоканалов.

    Проект FPV-ПВО прошел испытания на полигоне ГкНИПАС, где «Джокер» успешно сбил дроны самолетного типа. ЦКБР обучил перехвату воздушных целей FPV-дронами специалистов заинтересованных ведомств.

    FPV-ПВО может стать дешевой и эффективной альтернативой дорогим противоракетам для защиты НПЗ, гражданских и военных объектов.

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    31 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Двигатель РСЗО «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газотурбинный двигатель реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» протестировали с помощью спирта, что должно было доказать возможность вырабатывать необходимое для машины количество энергии на любом топливе, рассказал генеральный директор СКБ «Турбина» Эдуард Баженов.

    По его словам, этот двигатель может работать долго, и то, что показали исследования, спирт является топливом, доступным для агрегата, передает ТАСС. Всего в двигатель подали дизель, керосин и технический спирт.

    Баженов добавил, что спирт при этом опасен отсутствием смазочных веществ.

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    30 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    В Сирии зафиксировали рост диверсионной активности со стороны боевиков

    В Сирии начался рост диверсионной активности со стороны незаконных вооруженных формирований

    Tекст: Денис Тельманов

    В Идлибской зоне деэскалации в Сирии возросла разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.

    «Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», – приводит РИА «Новости» слова Попова.

    По его словам, 29 марта не менее четырех террористов было уничтожено во время отражения атаки боевиков подразделениями вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра, а 27 марта – у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.

    Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации «принять меры к прекращению провокаций».

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    31 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.

    В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.

    Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.

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    31 марта 2024, 01:15 • Новости дня
    В Курской области объявили опасности атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о режиме опасности атаки беспилотников.

    «Опасность атаки беспилотников. Будьте бдительны! Силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ВС России остановили попытку ВСУ совершить атаку на Белгородскую область. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области два беспилотника.

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    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

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    29 марта 2024, 10:02 • Новости дня
    БПК «Адмирал Пантелеев» ТОФ отразил «авианалет» с помощью ЗРК «Кинжал»

    БПК «Адмирал Пантелеев» ТОФ на учениях отразил авианалет с помощью ЗРК «Кинжал»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений в пункте базирования отработал отражение авианалета условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

    Согласно легенде учений, БПК «Адмирал Пантелеев» обнаружил два бомбардировщика и три малоразмерные низколетящие цели, передает ТАСС.

    Боевые расчеты БПК выполнили захват «вражеских» самолетов, на подлете к зоне поражения цели были уничтожены ЗРК «Кинжал» и артиллерийским комплексом АК-100.

    Расчеты антидроновых ружей обезвредили приближавшиеся беспилотники условного противника. Воздушные цели в ходе учения были смоделированы электронным способом.

    Ранее «Адмирал Пантелеев» атаковал в Японском море «вражескую» подлодку.

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    31 марта 2024, 07:53 • Новости дня
    ПВО уничтожила десять снарядов РСЗО Vampirе над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО сбили десять снарядов РСЗО Vampirе, выпущенных ВСУ, над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    «Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» была пресечена около 7.00.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду уничтожены 13 воздушных целей.

    В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 19 снарядов РСЗО «Вампир».

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    29 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Испытания американской МБР Sentinel отложили на два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые летные испытания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel («Сентинел») в рамках модернизации ядерных сил США откладываются до первого квартала 2026 года ввиду значительного увеличения стоимости реализации проекта и задержек в поставках комплектующих, сообщил американский портал Defense One со ссылкой на представителя ВВС США.

    По словам источника издания, задержка произошла из-за «увеличения сроков поставок элементов для компьютеров наведения», также Пентагон ведет переоценку бюджета, так как он уже превышен на 37% и составляет 132 млрд долларов, передает ТАСС.

    Кроме того, как указывает издание, стоимость и сроки создания ракеты увеличились из-за изменений требований заказчика к характеристикам МБР и сопутствующей инфраструктуре. По данным Defense One, специалисты решили заменить медные кабели на оптоволоконные, а также пересмотрели размеры пусковых шахт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание новой ракеты обернется для США большими проблемами.

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    29 марта 2024, 12:43 • Новости дня
    Генштаб: Выслуживших установленный период срочников уволят и отправят домой

    Tекст: Александра Юдина

    Все выслужившие установленный период службы по призыву срочники будут своевременно уволены и направлены домой, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

    Замначальника управления Генштаба добавил, что во время осеннего призыва в прошлом году было призвано 130 тыс. человек, что позволило выполнить указ президента Владимира Путина в полном объеме, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия – Алания, а также в Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.

    Цимлянский заверил, что срок службы призывников составит, как и прежде, 12 месяцев.

    Также Цимлянский отметил, что треть призывников будут направлены в учебные части для освоения техники и получения военно-учетной специальности (ВУС). Только после этого военнослужащие будут направляться в войска.

    Касательно вопросов по весеннему призыву Цимлянский сообщил, что с 16 апреля по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по Москве будет работать горячая линия. Специалисты будут давать разъяснения по вопросам, связанным с призывом на военную службу.

    Ранее в пятницу начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военнослужащих, которых призовут на службу в рамках весенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине.

    Президент Владимир Путин ранее заявил об отсутствии необходимости направлять срочников в зону СВО.

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