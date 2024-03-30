Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ
Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.
ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.
Отмечается, что цели ударов достигнуты, все объекты поражены.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что в Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.
Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.
Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.