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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


    Коментарии (36)
    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 09:22 • Новости дня
    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger

    Обозреватель Forbes назвал бесполезными танки Challenger, которые Британия передала Киеву

    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Дэвид Экс в своей колонке для Forbes раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными.

    В качестве проблем с Challenger 2 Экс указывает на то, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, хотя лишние три тонны веса сделали бы британскую бронетехнику еще менее подвижной на мягкой украинской почве, передает РИА «Новости».

    Экс также раскритиковал 120-мм пушку танка, утверждая, что ее ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как гладкоствольная пушка, по его словам, имеет втрое больший ресурс.

    Автор при этом указывает, что танков Challenger 2 Украина получила всего 14, один из которых уже был уничтожен.

    Экс считает, что не стоит тратить усилия на содержание и буксировку этих танков, поскольку Challenger 2 не подходит для украинского театра военных действий.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе населенного пункта Работино. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области.

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    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

    В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 05:46 • Новости дня
    Из-за видео амурных похождений военкома на Украине начали проверку

    В Ровненской области Украины начали служебную проверку из-за видео поцелуев военкома с тремя женщинами на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как начальник Ровненского городского военкомата на Украине Александр Ярмошевич на рабочем месте целуется как минимум с тремя коллегами женского пола. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что начали служебную проверку.

    Встречи Ярмошевича с каждой из женщин проходили в разные временные отрезки. Видеосъемка, вероятно, велась тайно, передает РИА «Новости».

    В ВСУ обещали дать «надлежащую оценку» как «содержанию смонтированного видеоряда», так и самому «тайному видеонаблюдению в служебном помещении».

    36-летний подполковник Ярмошевич был назначен на должность начальника военкомата после участия в так называемой «АТО» – карательной операции Киева против населения Донбасса.

    Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    Сырский сообщил о подготовке нового наступления ВСУ

    Сырский: Украина готовит резервы для нового наступления

    Сырский сообщил о подготовке нового наступления ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на данный момент Украина сосредоточена на сохранении своих территорий, «истощении противника» и подготовке резервов для «будущего наступления».

    Войска, по его словам, находятся в обороне, активно укрепляя позиции, в том числе в районе Харькова, где возводятся фортификационные сооружения и устанавливается система заграждений, передает ТАСС.

    Газета Times писала ранее, что лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов.

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    29 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО

    Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал фильм о том, как бороться с ЦИПсО

    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал подробную инструкцию о том, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), какие методы используют украинские пропагандисты и как бороться с дезинформацией.

    Учебно-методическое пособие доступно в Telegram-канале Безсонова в виде фильма.

    Каждому россиянину следует тщательно изучить эти материалы, чтобы не поддаться напору врага, защитить себя и своих близких, пишет «Блокнот.ру».

    «Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника. Также сможете убедиться в том, что информационная война не ограничивается только виртуальным пространством», – подчеркнул Безсонов.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    29 марта 2024, 18:46 • Новости дня
    Украина объявила в розыск главу МИД Приднестровья

    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев объявлен в розыск на Украине

    Украина объявила в розыск главу МИД Приднестровья
    @ wikimedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел непризнанной Приднестровской республики Виталия Игнатьева, следует из базы украинского ведомства.

    Игнатьева подозревают по статьям о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины, передает ТАСС.

    Игнатьев является уроженцем Одесской области.

    Ранее, в январе 2024 года, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о вызове Игнатьева для вручения ему уведомления о подозрении в совершении действий, предусмотренных теми же статьями УК Украины.

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    29 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Депутат Рады: Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии

    Tекст: Александра Юдина

    Уволенного на днях с поста секретаря СНБО Алексея Данилова назначили послом Украины в Молдавии, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов).

    По его словам, Данилов в скором времени едет в Молдавию в качестве посла, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла страны в Молдавии, которую он занимал с 2019 года.

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