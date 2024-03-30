Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области
В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».
Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.
Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.