К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии
Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.
Неймар «заявил, что попрощался со сборной после поражения от Норвегии», сообщает Globo.
После финального свистка в матче чемпионата мира против команды Норвегии Неймар заявил: «Я пытался, пытался. Теперь все. Я здесь начал, я закончил здесь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская команда переиграла сборную Бразилии в 1/8 финала ЧМ в Нью-Йорке со счетом 2:1. У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти.