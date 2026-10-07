Türkiye: Турция может создать военную базу в Саудовской Аравии

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ближайшие недели Анкара планирует направить в Саудовскую Аравию ограниченный контингент и военную технику. С 2025 года Турция уже размещает там более 200 военных специалистов, технические группы, а также средства ПВО и РЭБ для защиты критически важной инфраструктуры, передает ТАСС.

Согласно информации издания, после решения стран-участниц Мекканского альянса – Пакистана, Саудовской Аравии и Турции – о переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне, Турция примет участие в защите четырех важнейших объектов газо- и электроэнергетики Саудовской Аравии с использованием систем ПВО малой и средней дальности. Количество военнослужащих, которые будут отправлены в регион, уточнят в ближайшие дни.

Ожидается, что решение о направлении турецкого контингента примет парламент в октябре.

В настоящее время Турция имеет военные базы в 12 странах, включая Катар, Ирак, Сирию, Сомали, Ливию. Крупнейшая база с 30-тысячным контингентом расположена в Турецкой Республике Северного Кипра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии. В конце сентября Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.