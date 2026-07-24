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Юрген Клопп назначен главным тренером футбольной сборной Германии
Немецкий футбольный союз утвердил Клоппа главным тренером национальной сборной
Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп возглавил сборную Германии после неудачного выступления команды на недавнем чемпионате мира.
Немецкий футбольный союз (DFB) на специальной пресс-конференции официально представил нового тренера национальной команды, передает РИА «Новости».
На этом посту Юрген Клопп сменил Юлиана Нагельсмана, контракт с которым расторгли после неудачного чемпионата мира.
Мировое первенство проходило в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Немецкие футболисты покинули турнир на стадии 1/16 финала, уступив сборной Парагвая. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти немцы проиграли – 3:4.
С 2015 по 2024 год Клопп работал с «Ливерпулем», приведя команду к победам в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Лиге чемпионов. Также клуб выиграл клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, дважды – Кубок лиги. Ранее специалист возглавлял немецкие «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший наставник немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман согласился добровольно сложить полномочия.
Ранее сборная Германии уступила парагвайцам в матче 1/16 финала мундиаля.
Перед началом прошлого сезона Юргена Клоппа на посту тренера английского «Ливерпуля» сменил Арне Слот.