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«Ливерпуль» стал 20-кратным чемпионом Англии по футболу
Футбольный клуб «Ливерпуль» добился крупнейшей победы над «Тоттенхэмом» и завоевал чемпионский титул за четыре тура до конца сезона.
Футбольный клуб «Ливерпуль» досрочно стал 20-кратным чемпионом Англии, одержав крупную победу над «Тоттенхэмом» в 34-м туре Английской премьер-лиги, передает РИА «Новости». Встреча на стадионе в Ливерпуле завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голами отличились Луис Диас, Алексис Макаллистер, Коди Гакпо и Мохамед Салах, а также защитник гостей Дестини Удоджи, забивший в свои ворота.
После этой победы «Ливерпуль» набрал 82 очка и за четыре тура до окончания сезона стал недосягаемым для «Арсенала», который идет вторым с 67 очками. «Тоттенхэм» занимает шестнадцатое место, имея 37 очков. Это позволило «красным» повторить рекорд «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов – оба клуба становились чемпионами Англии по двадцать раз.
«Ливерпуль» также является самым титулованным клубом страны: на его счету 70 трофеев, на два больше, чем у ближайшего преследователя – «Манчестер Юнайтед». Этот чемпионат стал первым для команды под руководством Арне Слота, который возглавил клуб перед началом сезона, сменив Юргена Клоппа.
С Клоппом «Ливерпуль» ранее выигрывал национальный чемпионат в сезоне 2019/20, впервые за тридцать лет. Новый наставник продолжил победные традиции, приведя команду к очередному титулу.