Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
В Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом
В районе Малтепе в Стамбуле обрушились два этажа шестиэтажного здания, под завалами могут находиться люди, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в четверг утром в районе Малтепе, под завалами находятся люди, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.
По неизвестным причинам обрушились два первых этажа дома, где расположены коммерческие лавки. В районе 7.00 мск они были закрыты.
К месту происшествия направлены бригады спасателей и машины скорой помощи, проводится эвакуация жителей. Информации о жертвах пока не поступало. По данным телеканала, из-под завалов живым извлекли ребенка, он госпитализирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек.
В июле в Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме.
В апреле при обрушении дома в Сызрани пострадали 12 человек.