Токаев заявил о недопустимости насмешек над Казахстаном

Токаев резко осудил насмешки и навешивание ярлыков на Казахстан гражданами страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство в связи с превращением страны в объект насмешек, сообщает ТАСС. На расширенном заседании правительства он подчеркнул, что это явление исходит от отдельных деятелей, активистов и даже депутатов. При этом президент отметил, что иностранцы, напротив, восхищаются достижениями Казахстана и рассказывают о них миру.

Токаев акцентировал внимание на необходимости соблюдения порядка в стране, подчеркнув важность принципа «Закон и порядок». По его мнению, для достижения этого необходимо внедрить принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Однако президент подчеркнул, что при введении ограничений и штрафов стоит руководствоваться здравым смыслом как государству, так и общественным активистам.

Токаев также отметил, что мировой опыт подтверждает необходимость принудительных мер для обеспечения порядка. Он призвал относиться с пониманием к действиям властей, которые предпринимаются для поддержания законного порядка. Президент подчеркнул, что такие меры не должны использоваться для навешивания ярлыков на страну.

Кроме того, Токаев выступил за законодательное закрепление ответственности интернет-платформ за деструктивный контент. Он отметил, что дезинформация и медиавбросы создают риски для безопасности и стабильности. Президент также указал на рост числа кибермошенничества в Казахстане и необходимость усиления защиты персональных данных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов получил штраф за неудачную шутку о казахском языке после матча Лиги наций с командой Словении, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диким случай на юго-западе республики, когда отдыхающие избили морского тюленя для фотографии с ним.