Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва

Родственники пропавшего пловца Свечникова объявили о готовящемся иске к организаторам

Tекст: Денис Тельманов

Семья российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор в Турции, намерена подать иск против организаторов мероприятия, передает RT.

Мать спортсмена заявила: «Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность». По ее словам, организаторы помогли выбраться из воды двум другим участникам, испытывавшим трудности, но не заметили исчезновения ее сына.

Женщина также подчеркнула, что не верит словам турецкого пловца, утверждавшего, что Николай добровольно покинул дистанцию. Сейчас она оформляет заграничный паспорт, чтобы лично отправиться в Стамбул, где продолжаются поиски спортсмена.

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников, участвовал в заплыве 24 августа, но не финишировал. Как пишет RT, прокуратура стамбульского района Бейкоз организовала специальную группу полицейских и запросила записи с камер прибрежных кафе. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. По словам пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Турции, ученики Свечникова видели его на дистанции, после чего он исчез из виду.

Генконсульство России в Стамбуле взаимодействует с местными властями, поиски продолжаются. Организаторы мероприятия заявили о высоких мерах безопасности и выразили сожаление по поводу случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили безопасность, привлекли более 100 служб и ввели яркую экипировку для участников.

Спасательная операция по поиску Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор, может распространиться и на Мраморное море. Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл не в том направлении.