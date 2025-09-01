  • Новость часаВоенные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ШОС приведет миропорядок к глобальной справедливости
    Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским
    Путин встретился с президентом Ирана
    Минобороны сократило сроки внедрения инновационных вооружений
    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    Мнения
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    14 комментариев
    1 сентября 2025, 20:16 • Новости дня

    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва

    Родственники пропавшего пловца Свечникова объявили о готовящемся иске к организаторам

    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, заявила о планах подать в суд, считая организаторов ответственными за безопасность.

    Семья российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор в Турции, намерена подать иск против организаторов мероприятия, передает RT.

    Мать спортсмена заявила: «Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность». По ее словам, организаторы помогли выбраться из воды двум другим участникам, испытывавшим трудности, но не заметили исчезновения ее сына.

    Женщина также подчеркнула, что не верит словам турецкого пловца, утверждавшего, что Николай добровольно покинул дистанцию. Сейчас она оформляет заграничный паспорт, чтобы лично отправиться в Стамбул, где продолжаются поиски спортсмена.

    Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников, участвовал в заплыве 24 августа, но не финишировал. Как пишет RT, прокуратура стамбульского района Бейкоз организовала специальную группу полицейских и запросила записи с камер прибрежных кафе. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. По словам пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Турции, ученики Свечникова видели его на дистанции, после чего он исчез из виду.

    Генконсульство России в Стамбуле взаимодействует с местными властями, поиски продолжаются. Организаторы мероприятия заявили о высоких мерах безопасности и выразили сожаление по поводу случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили безопасность, привлекли более 100 служб и ввели яркую экипировку для участников.

    Спасательная операция по поиску Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор, может распространиться и на Мраморное море. Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл не в том направлении.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    Комментарии (7)
    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании клиринга для расчетов за газ и АЭС

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о завершении испытаний клиринговой схемы, которая обеспечит финансирование проекта АЭС «Аккую».

    По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

    Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

    Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

    Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

    Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    Комментарии (10)
    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    Комментарии (6)
    1 сентября 2025, 03:44 • Новости дня
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний
    @ Андрей Махонин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. Документ еще в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В России обновлен список противопоказаний к управлению автомобилем, в соответствии с переизданной Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь в него включены дальтонизм и расстройства психологического развития.

    В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале  официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.

    В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.

    Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».

    Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила об изменении  требований к перевозке детей с осени.

    Комментарии (5)
    1 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    @ Indian PM Press Office/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство Bloomberg охарактеризовало совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди к месту переговоров в рамках ШОС на автомобиле российской марки «Аурус» «лимузинной дипломатией».

    Такой формат позволяет российскому президенту создать менее формальную атмосферу для обсуждения важных вопросов во время обычно формализованных переговоров, считает Bloomberg.

    В материале отмечается, что демонстрация «Ауруса» мировым лидерам «становится не только инструментом дипломатии, но и способом повысить престиж российской автопромышленности за пределами страны».

    Напомним, в преддверии официальной встречи Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Ранее Путин похвалил качество автомобилей Aurus.

    В прошлом году президент России подарил «Аурус» лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    Северокорейское телевидение показало подвиги военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На центральном телевидении КНДР показали сюжет о солдатах Корейской народной армии (КНА), которые отличились при освобождении Курской области.

    В эфире были показаны кадры, на которых бойцы КНА ведут огонь, перевязывают раненых и действуют в полевых условиях, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, передает РИА «Новости». Запись длится около 25 минут.

    Особое внимание в репортаже уделено историям двух бойцов КНА: 20-летнего Юн Чон Хека и 19-летнего У Ви Хека, которые пожертвовали жизнью, чтобы не сдаваться врагу. Также рассказывается о подвиге 22-летнего Ли Кван Ына, который, будучи раненым, подорвал гранату, пытаясь спасти товарищей под обстрелом.

    Согласно репортажу, многие северокорейские военные выделялись самоотверженностью, защищая своих сослуживцев от атак дронов и минных снарядов, нередко ценой собственной жизни.

    Ранее во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области.

    В июле Ким Чен Ын почтил память погибших в Курской области солдат. Он отметил самоотверженность северокорейских военных и анонсировал установку памятника в честь их участия в совместной с Россией операции.

    Напомним, в апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил  Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Комментарии (10)
    1 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Tекст: Ирма Каплан

    Ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней протаранил внедорожник. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра (1 час ночи мск).

    К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и  попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

    Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

    Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

    В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 02:37 • Новости дня
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

    Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

    Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

    Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 19:04 • Новости дня
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2, который принадлежит «Ростелекому», начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max, сообщили в Минцифры.

    Новая опция доступна для абонентов, у которых действуют безлимитные тарифы на пользование мессенджерами, сообщается на сайте ведомства.

    Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

    В Минцифры порекомендовали обращаться за подробной информацией по условиям предоставления услуги непосредственно к операторам связи.

    Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Ранее Max возглавил топ бесплатных приложений России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    Встреча состоялась после завершения официальных мероприятий на площадке саммита ШОС+, передает ТАСС. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков, а также несколько министров и руководителей ключевых ведомств.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 05:35 • Новости дня
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    Путин прибыл на заседание Совета глав государств – членов ШОС
    @ Telegram-канал «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Кортеж президента России прибыл к месту проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» (Тяньцзинь, Китай).

    Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл к международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян» в Тяньцзине. Он вышел из черного автомобиля Aurus с китайскими номерами, на котором будет перемещаться в ходе визита в Китай, и прошел в здание.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, перед началом саммита, делегаты стран-участниц имели некоторое время для неформального общения. Российский лидер поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, кратко переговорив с ними.

    После чего началось заседание Совета глав государств стран ШОС, открыл которое  приветственным словом к участникам Си Цзиньпин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    Эксперты пояснили, как запрет передачи сим-карт помешает мошенникам
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    С 1 сентября в России введено ограничение на передачу сим-карт третьим лицам, направленное на борьбу с анонимностью мошенников и усиление контроля за телефонными номерами, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко пояснили, как будет действовать эта мера.

    В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркнули: новая мера лишает кибермошенников главных инструментов.

    «Эта мера лишит мошенников их главных инструментов – массовости и анонимности, поскольку каждый активный номер будет жестко привязан к конкретному идентифицированному владельцу», – сообщили в аппарате РИА «Новости».

    Теперь мошенники не смогут бесконтрольно покупать сим-карты у случайных людей для совершения преступлений. Власти считают, что ограничение позволит оперативно выявлять и блокировать номера, используемые для мошеннических атак.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин, являющийся автором законопроекта, предусматривающего запрет передачи SIM-карты другому лицу, пояснил, кого затронет запрет на передачу SIM-карты другому лицу.

    С 1 сентября за организацию передачи SIM-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появится отдельное наказание, вплоть до срока отбывания в местах заключения.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после мощного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Обратились, и наш МЧС работает над этим», – сказал он, передает РИА «Новости». По словам Кабулова, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне, однако вероятность их нахождения в зонах бедствия невелика.

    Напомним, в результате мощного землетрясения в Афганистане погибло около 800 человек, пострадали примерно 2,5 тыс. жителей.

    Весной в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 на границе с Пакистаном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
    Оппозиционный экс-премьер Грузии подтвердил переезд в Германию
    Ozon сообщил о запуске регистрации юридического лица в России
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    Эксперт назвал подозрительные для банков операции клиентов
    Защитник «Зенита» Сантос сменил российское на бразильское спортивное гражданство

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации