Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами

Появились новые подробности о создании в Соединенных Штатах критически важного вида вооружений – стратегической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Можно даже сказать, что будущее всего ядерного арсенала США в какой-то степени поставлено под вопрос. Почему такое произошло и какие проблемы придется теперь решать Пентагону?

Ранее обещанная американскими властями программа обновления стратегических ядерных вооружений начинает обретать форму. ВВС США обнародовали данные о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР), которая получит наименование LGM-35A Sentinel (читается как «Сентинэл») – «Страж». Это критически важная для США программа.

Состояние американских стратегических ядерных вооружений, мягко говоря, не идеально. Если кратко – устаревшие ракеты «Минитмен», стоящие на вооружении сейчас, невозможность производства новых ядерных зарядов иначе, нежели из комплектующих и материалов от старых. Кроме того, налицо утрата части технологий, необходимых для производства ядерного оружия, без понимания того, как их восстановить, изношенные, «уставшие» стратегические подлодки и такие же стратегические бомбардировщики Б-52.

Все это, конечно, не значит, что можно взять и ударить по Америке. Даже при гипотетически низком уровне надежности их стратегических ядерных сил ее ответный удар будет страшен и опустошителен.

Но бояться американцам все же есть чего. В мае этого года исполнится ровно год с момента срыва испытаний их межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен», которая так и не смогла покинуть шахтную пусковую установку. Американцы анонсировали пуск на начало марта 2022 года, но потом сказали, что пуск отменили, чтобы не создавать напряжение в отношениях с Россией в ходе идущего украинского кризиса. Звучит странно. В ходе таких кризисов силу обычно демонстрируют, а не скрывают. В итоге никто точно до сих пор не знает, полетят американские МБР по команде или нет. Наверняка большинство из них успешно стартует и достигнет цели, но сколько точно – неизвестно.

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Фактически с ядерными силами у американцев все более-менее неплохо с баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ «Трайдент-II»), и в разумные сроки идет создание бомбардировщика Б-21 «Рейдер», на смену существующим. По остальным составляющим ядерной триады есть вопросы.

Такая ситуация для мирового гегемона неприемлема. Поэтому огромные, многомиллиардные траты на ее исправление были анонсированы довольно давно. Новая МБР – один из важнейших проектов в деле обновления американского стратегического ядерного арсенала.

Новая ракета и шансы на успех

Проект, который изначально назывался Ground Based Strategic Deterrent (Стратегический «сдерживатель» наземного базирования) – GBSD. Проект стартовал с 2016 года, когда ВВС США (именно ВВС оперируют МБР, отдельных ракетных войск в США нет) выпустили «Запрос на получение предложения». Отталкиваясь от этого документа, потенциальные разработчики будущей ракетной системы должны были предоставить свои предложения для ВВС.

Год спустя две компании «Боинг» и «Нортроп Грумман» получили контракты на разработку новой ракеты. Первый «стоил» 349 миллионов долларов, второй – 329. Конечно, это должно было быть только началом. Обычная американская практика, позволяющая им и конкуренцию поддерживать среди производителей, и не иметь на вооружении разные системы для одной и той же цели, такова: конкуренты получают деньги на разработку перспективной единицы военной техники одновременно, создавая конкурирующие друг с другом проекты.

По итогам испытаний кто-то выбывает, «заработав» себе в ходе программы инженерный опыт. Победитель получает контракт на поставку, причем зачастую проигравшие компании привлекаются в качестве субподрядчиков. Именно так американцам удается иметь и совершенную технику, и конкуренцию в военно-промышленном комплексе, и стандартизацию в войсках поддерживать. Это то, чему у них определенно стоит поучиться.

С новой МБР, однако, что-то пошло не так. «Нортроп» сделал «неспортивный» ход.

В 2019 году компания купила фирму «Орбитал АТК» и включила ее в свой холдинг как «Northrop Grumman Innovation Systems» («Инновационные системы Нортроп Грумман»). Забавным образом именно эта фирма была единственным на тот момент поставщиком твердотопливных реактивных двигателей для… «Боинга»! Участие в тендере для «Боинга» при таких раскладах стало бессмысленным, и компания «Нортроп Грумман» де-факто выиграла контракт еще до создания ракеты.

В 2020 году, ознакомившись с наработками по проекту, ВВС США подписали с «Нортроп» контракт на создание новой ракеты. Два года спустя стал известен ее индекс и название. Уже известно, что первыми боевыми блоками на «Стражах» станут W87-0 с тротиловым эквивалентом в 300 килотонн каждый, а с 2030 года W87-1 с эквивалентом 475 килотонн.

Что мы точно знаем о новой ракете? Пока только то, что она будет твердотопливной и будет нести разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Видимо, ракета будет нести широкий перечень ложных целей и иных средств прорыва противоракетной обороны. Об остальном можно только спекулировать.

Получится ли у американцев новое изделие? Скорее да, чем нет. США – один из мировых лидеров в ракетной технике, разработка их новой баллистической ракеты средней дальности Dark Eagle заняла менее десяти лет. Что-то аналогичное ждет и «Страж».

Но возможны и задержки проекта. Прошлогодний доклад Счетной палаты правительства США (Government Accountability Office, GAO) о ядерной триаде содержал в себе утверждения о том, что ряда критических для создания новой ракеты технологий не существует. Но и верить в то, что американцы эту задачу провалят, было бы глупо.

Ключевым этапом в разработке новой ракеты будут назначенные на 2023 год испытания. Если они реально состоятся в 2023-м и окажутся успешными, то придется констатировать, что у американцев все идет по плану, и с 2029 года «Страж» начнет поступать на вооружение, где пробудет в разных модификациях до 2075 года, по планам, по крайней мере. Если будет сбой, то вопросы к американской промышленности по поводу способности поддерживать ядерное сдерживание только усилятся.

Слабое звено

Но главная проблема американцев – это не ракета. Их главная проблема – боезаряды. Именно здесь кроется их ахиллесова пята. Даже для новейшей ракеты указаны старые, разработанные еще в 1980-х боевые блоки. Конечно, они не будут просто взяты со складов. Это будут вновь собранные изделия с обновленными комплектующими и очищенными расщепляющимися материалами. Вот только взяты эти материалы будут из старых разбираемых боезарядов. И далеко не все составляющие боевого блока у него будут изготовлены «с нуля».

На воссоздание возможности производства новых ядерных зарядов в США тоже выделили немалые деньги. Но пока о результатах ничего неизвестно. Неизвестно и то, насколько боеготовы будут имеющиеся «Минитмены» к моменту, когда начнется производство новой ракеты.

Пока у американцев остается масса вопросов о будущем их ядерного арсенала, на которые они не могут дать ответы. Восстановят ли они свои компетенции в производстве новых боезарядов, разработанных «с нуля»? Осилят ли новую стратегическую подлодку? В сроки ли будет создана новая МБР? Доживут ли старые МБР до замены в боеспособном виде? Следующие несколько лет решат для американцев все.

И вот тут нужно задать себе вопрос – а не стоит ли нам немного им помешать? Россия почти никогда в истории не вела реальной, целенаправленной и осознанной подрывной деятельности против Запада. Исключением была деятельность Коминтерна в 1930-х годах прошлого века, которую только с большой натяжкой можно называть «российской». Все остальное было в лучшем случае мелкими пакостями. Мы всегда исходили из того, что рано или поздно с Западом придется договариваться.

Но вот сейчас внезапно оказалось, что договориться с Западом невозможно. Не лучше ли будут наши позиции, если американцы так и не смогут решить свои ядерные проблемы? Нашим спецслужбам, возможно, стоит об этом задуматься.