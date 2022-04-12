Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами

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12 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

Ответ России на нефтяное эмбарго дорого обойдется ЕС Владимир Саяпин/ТАСС
Еврокомиссия начала готовить второй удар по российским углеводородам. Вслед за углем запретить хотят российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. За океаном уверены, что тогда российскую нефть больше не примут нигде. Однако опыт Ирана показывает, что есть способы обхода нефтяного эмбарго. Европе стоит обдумать не только последствия удара по собственному населению, но и ответный шаг, на который может пойти Россия.  Подробности...
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Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор» Министерство обороны Украины
На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями? Подробности...
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Россия создает новые двигатели для перемещения в космосе

Так выглядит работа плазменных двигателей Роскосмос ТВ/YouTube
Какое место сегодня, спустя 61 год после запуска человека в космос, занимает Россия с точки зрения космических достижений? На фоне успехов Илона Маска может показаться, что уже не настолько значительное. Однако одна не замеченная новость последних дней доказывает обратное. О чем идет речь и какие преимущества это даст российским космическим спутникам? Подробности...
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Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником

Руководители Саудовской Аравии и Турции нашли общие интересы кадр из видео
Поистине фундаментальные перемены происходят сегодня даже там, где еще вчера их невозможно было предвидеть. Еще одним признаком этого стал явный сигнал, который Турция подала своему принципиальному сопернику по региону Ближнего Востока – Саудовской Аравии. О каком сигнале идет речь и в чем причины внезапного сближения Анкары и Эр-Рияда? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Правду надо защитить на поле боя

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Главное – победить на земле, на воде и в небе. На экранах телевизоров, смартфонов и мониторов, на листах бумаги мы тогда тоже победим. И учебники исправим. А наоборот – вряд ли. Подробности...

Русским место в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена. Подробности...
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Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний. Подробности...
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Польша отменяет Венгрию

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Грузию подбивают на войну с Россией

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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами

    Проектное изображение перспективной американской ракеты LGM-35A Sentinel
    		   12 апреля 2022, 17:15
    Фото: af.mil
    Текст: Александр Тимохин

    Появились новые подробности о создании в Соединенных Штатах критически важного вида вооружений – стратегической ракеты, способной нести ядерную боеголовку. Можно даже сказать, что будущее всего ядерного арсенала США в какой-то степени поставлено под вопрос. Почему такое произошло и какие проблемы придется теперь решать Пентагону?

    Ранее обещанная американскими властями программа обновления стратегических ядерных вооружений начинает обретать форму. ВВС США обнародовали данные о новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР), которая получит наименование LGM-35A Sentinel (читается как «Сентинэл») – «Страж». Это критически важная для США программа.

    Состояние американских стратегических ядерных вооружений, мягко говоря, не идеально. Если кратко – устаревшие ракеты «Минитмен», стоящие на вооружении сейчас, невозможность производства новых ядерных зарядов иначе, нежели из комплектующих и материалов от старых. Кроме того, налицо утрата части технологий, необходимых для производства ядерного оружия, без понимания того, как их восстановить, изношенные, «уставшие» стратегические подлодки и такие же стратегические бомбардировщики Б-52.

    Все это, конечно, не значит, что можно взять и ударить по Америке. Даже при гипотетически низком уровне надежности их стратегических ядерных сил ее ответный удар будет страшен и опустошителен.

    Но бояться американцам все же есть чего. В мае этого года исполнится ровно год с момента срыва испытаний их межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен», которая так и не смогла покинуть шахтную пусковую установку. Американцы анонсировали пуск на начало марта 2022 года, но потом сказали, что пуск отменили, чтобы не создавать напряжение в отношениях с Россией в ходе идущего украинского кризиса. Звучит странно. В ходе таких кризисов силу обычно демонстрируют, а не скрывают. В итоге никто точно до сих пор не знает, полетят американские МБР по команде или нет. Наверняка большинство из них успешно стартует и достигнет цели, но сколько точно – неизвестно.

    Фактически с ядерными силами у американцев все более-менее неплохо с баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ «Трайдент-II»), и в разумные сроки идет создание бомбардировщика Б-21 «Рейдер», на смену существующим. По остальным составляющим ядерной триады есть вопросы.

    Такая ситуация для мирового гегемона неприемлема. Поэтому огромные, многомиллиардные траты на ее исправление были анонсированы довольно давно. Новая МБР – один из важнейших проектов в деле обновления американского стратегического ядерного арсенала.

    Новая ракета и шансы на успех

    Проект, который изначально назывался Ground Based Strategic Deterrent (Стратегический «сдерживатель» наземного базирования) – GBSD. Проект стартовал с 2016 года, когда ВВС США (именно ВВС оперируют МБР, отдельных ракетных войск в США нет) выпустили «Запрос на получение предложения». Отталкиваясь от этого документа, потенциальные разработчики будущей ракетной системы должны были предоставить свои предложения для ВВС.

    Год спустя две компании «Боинг» и «Нортроп Грумман» получили контракты на разработку новой ракеты. Первый «стоил» 349 миллионов долларов, второй – 329. Конечно, это должно было быть только началом. Обычная американская практика, позволяющая им и конкуренцию поддерживать среди производителей, и не иметь на вооружении разные системы для одной и той же цели, такова: конкуренты получают деньги на разработку перспективной единицы военной техники одновременно, создавая конкурирующие друг с другом проекты.

    По итогам испытаний кто-то выбывает, «заработав» себе в ходе программы инженерный опыт. Победитель получает контракт на поставку, причем зачастую проигравшие компании привлекаются в качестве субподрядчиков. Именно так американцам удается иметь и совершенную технику, и конкуренцию в военно-промышленном комплексе, и стандартизацию в войсках поддерживать. Это то, чему у них определенно стоит поучиться.

    С новой МБР, однако, что-то пошло не так. «Нортроп» сделал «неспортивный» ход.

    В 2019 году компания купила фирму «Орбитал АТК» и включила ее в свой холдинг как «Northrop Grumman Innovation Systems» («Инновационные системы Нортроп Грумман»). Забавным образом именно эта фирма была единственным на тот момент поставщиком твердотопливных реактивных двигателей для… «Боинга»! Участие в тендере для «Боинга» при таких раскладах стало бессмысленным, и компания «Нортроп Грумман» де-факто выиграла контракт еще до создания ракеты.

    В 2020 году, ознакомившись с наработками по проекту, ВВС США подписали с «Нортроп» контракт на создание новой ракеты. Два года спустя стал известен ее индекс и название. Уже известно, что первыми боевыми блоками на «Стражах» станут W87-0 с тротиловым эквивалентом в 300 килотонн каждый, а с 2030 года W87-1 с эквивалентом 475 килотонн.

    Что мы точно знаем о новой ракете? Пока только то, что она будет твердотопливной и будет нести разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения. Видимо, ракета будет нести широкий перечень ложных целей и иных средств прорыва противоракетной обороны. Об остальном можно только спекулировать.

    Получится ли у американцев новое изделие? Скорее да, чем нет. США – один из мировых лидеров в ракетной технике, разработка их новой баллистической ракеты средней дальности Dark Eagle заняла менее десяти лет. Что-то аналогичное ждет и «Страж».

    Но возможны и задержки проекта. Прошлогодний доклад Счетной палаты правительства США (Government Accountability Office, GAO) о ядерной триаде содержал в себе утверждения о том, что ряда критических для создания новой ракеты технологий не существует. Но и верить в то, что американцы эту задачу провалят, было бы глупо.

    Ключевым этапом в разработке новой ракеты будут назначенные на 2023 год испытания. Если они реально состоятся в 2023-м и окажутся успешными, то придется констатировать, что у американцев все идет по плану, и с 2029 года «Страж» начнет поступать на вооружение, где пробудет в разных модификациях до 2075 года, по планам, по крайней мере. Если будет сбой, то вопросы к американской промышленности по поводу способности поддерживать ядерное сдерживание только усилятся.

    Слабое звено

    Но главная проблема американцев – это не ракета. Их главная проблема – боезаряды. Именно здесь кроется их ахиллесова пята. Даже для новейшей ракеты указаны старые, разработанные еще в 1980-х боевые блоки. Конечно, они не будут просто взяты со складов. Это будут вновь собранные изделия с обновленными комплектующими и очищенными расщепляющимися материалами. Вот только взяты эти материалы будут из старых разбираемых боезарядов. И далеко не все составляющие боевого блока у него будут изготовлены «с нуля».

    На воссоздание возможности производства новых ядерных зарядов в США тоже выделили немалые деньги. Но пока о результатах ничего неизвестно. Неизвестно и то, насколько боеготовы будут имеющиеся «Минитмены» к моменту, когда начнется производство новой ракеты.

    Пока у американцев остается масса вопросов о будущем их ядерного арсенала, на которые они не могут дать ответы. Восстановят ли они свои компетенции в производстве новых боезарядов, разработанных «с нуля»? Осилят ли новую стратегическую подлодку? В сроки ли будет создана новая МБР? Доживут ли старые МБР до замены в боеспособном виде? Следующие несколько лет решат для американцев все.

    И вот тут нужно задать себе вопрос – а не стоит ли нам немного им помешать? Россия почти никогда в истории не вела реальной, целенаправленной и осознанной подрывной деятельности против Запада. Исключением была деятельность Коминтерна в 1930-х годах прошлого века, которую только с большой натяжкой можно называть «российской». Все остальное было в лучшем случае мелкими пакостями. Мы всегда исходили из того, что рано или поздно с Западом придется договариваться.

    Но вот сейчас внезапно оказалось, что договориться с Западом невозможно. Не лучше ли будут наши позиции, если американцы так и не смогут решить свои ядерные проблемы? Нашим спецслужбам, возможно, стоит об этом задуматься.


     
     
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