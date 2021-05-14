США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

У американских ядерных сил возникли крайне серьезные проблемы, в том числе с модернизацией межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Более того, речь идет об угрозе развала всей системы ядерного комплекса США, в том числе производства собственно ядерного оружия. Каким образом в самих Соединенных Штатах пришли к таким выводам и что это означает для России?

Все пошло очень кучно, начиная с 5 мая. В тот день ВВС США не смогли провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен III».

В США эти ракеты стоят на боевом дежурстве аж с 1970-х. Конечно, в США приняты программы продления сроков службы, причем не только по итогам простого осмотра ракеты, но и в результате модернизационных и ремонтных работ над различными подсистемами ракет. «Минитмены» проходили такие работы и продления жизни неоднократно, и время от времени США ими стреляли, убеждаясь в том, что ракеты по-прежнему боеспособны. Как раз в рамках очередной такой проверки 5 мая бортовой компьютер ракеты отменил пуск по неназванной причине. Ракета так и осталась в пусковой шахте на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

В этом эпизоде ничего особенного вроде как нет – такие сбои были и раньше, и потом, после них, бывали успешные пуски. Но, во-первых, время сильно работает против этих ракет, а во-вторых, за пару недель до этого события со стороны военных прозвучало громкое заявление по поводу надежности «Минитменов». Начальник стратегического командования США (командный орган, отвечающий за ведение ядерной войны с применением стратегического оружия и ядерное сдерживание) адмирал Чарльз Ричард (Charles A. Richard) заявил дословно следующее: «Ничего не вечно. … Я не могу вести сдерживание с тем, что осталось после холодной войны. Мне нужна система оружия, которая реально работает и реально может поразить цель». Также Ричард предупредил, что есть риск утраты соперниками США веры в угрозу со стороны стареющих «Минитменов». И сразу этот сбой.

Доклад GAO

А сразу за сбоем вышел доклад Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO, этот орган в США отвечает за любые правительственные аудиты, не только финансовые), адресованный соответствующим комитетам Конгресса. С весьма красноречивым названием: «Ядерная триада. Министерство обороны и Министерство энергетики США сталкиваются с проблемами рисков для усилий США по [ядерному] сдерживанию». Министерство энергетики в США отвечает в том числе за производство ядерного оружия.

Доклад кратко перечисляет вызовы, которые могут поставить эффективность американского ядерного сдерживания под вопрос. В нем рассматривается то, что сейчас используется в качестве инструмента ядерного сдерживания и что планируется на замену.

Американские наземные системы сдерживания в своей основе имеют 454 шахтных пусковых установки (ШПУ) для МБР. МБР при этом всего 400, что обусловлено требованиями договора СНВ-3. Единственной ракетой в наземных силах является упомянутый выше «Минитмен III». Заменять ее планируется на новую ракету, которую должна создать компания «Нортроп Грумман» в рамках проекта «Наземное стратегическое средство сдерживания» (Ground Based Strategic Deterrent – GBSD). Ракета GBSD должна начать поступать на вооружение после 2028 года, до этого сдерживать Россию и Китай от ядерного нападения будут «Минитмены». Ядерным зарядам в боевых блоках этой ракеты тоже, кстати, десятки лет, и программы продления жизни у них были давненько, в последний раз еще в 2000-х.

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Какие риски GAO видит в планах замены «Минитменов» на GBSD? Самый главный – не завершено создание всех необходимых технологий. То есть понимание того, как производить те или иные системы ракеты, отсутствует. Второй фактор риска – очень сжатый график производства. GAO считает это фактором, который может вызвать «сдвиг сроков» в нашей терминологии. Третий фактор – необходимость обеспечивать боеспособность наземных ракетных частей в период массовой перестройки ШПУ и командных пунктов под новую МБР. Четвертый фактор – ограниченное время на испытания, которое может не дать выявить все недостатки. Пятый фактор риска – человеческий фактор. У военных может хватить ума на то, чтобы сменить требования к уже разрабатываемому оружию. Это также может увеличить сроки завершения перевооружения.

Между строк явно прописано следующее опасение – есть очень серьезная вероятность, что сроки появления в арсенале США новой МБР сильно сдвинутся, а старенькие «Минитмены» продолжат «умирать» в своих ШПУ. Теоретически это может привести к ситуации, когда у США просто не останется реально боеспособных МБР (по крайней мере, на какое-то время). А этот факт, стань он известен американским противникам, сильно осложнит американцам их традиционно наглое ведение внешней политики.

Второй «ветвью» сил ядерного сдерживания США являются вооруженные баллистическими ракетами (БРПЛ) атомные подлодки. Здесь с точки зрения текущего состояния арсенала все нормально – ракеты «Трайдент» нормально летают куда надо, боевые блоки для них недавно прошли ряд программ по продлению жизни. Надо признать, с ракетами у ВМС США пока полный порядок, с ядерными зарядами – вроде как тоже, хотя по нашим меркам они староваты. Но есть вопросы по подлодкам, которые эти ракеты несут.

Подлодки типа «Огайо» – это шедевр подводного кораблестроения. Но их подводит возраст. Головой корабль этого типа – «Огайо» – в этом году достигнет возраста в сорок лет с момента вступления в строй.

Самый же новый ракетоносец – «Луизиана» – был принят в боевой состав в ноябре 1997 года, без малого 24 года назад. Это в принципе немало, но сроки замены этих лодок новыми лодками типа «Колумбия» внушают тревогу. По планам ВМС, первая «Колумбия» должна вступить в строй через шесть лет, когда «Луизиане» будет уже тридцать. Первые две лодки типа «Огайо» уже будут к тому времени, видимо, списаны, остальные будут «тянуть лямку». В конце 2000-х эти лодки проходили масштабные ремонты, на каждый из которых отводилось 27 месяцев, но по факту из-за технического состояния лодок сроки ремонта оказались выше, вплоть до 40 месяцев.

GAO указывает, что у этих ракетоносцев выявлена прогрессирующая «деградация» корабельных систем. Указывается, что на ремонтах меньшего масштаба лодки также стоят дольше, чем это планировалось, в разы выросло и потребное время незначительных по масштабам, но важных модернизационных работ. И все это сейчас, в 2021-м. Как эти лодки будут служить в период 2028-2040 годов, за который им на смену придут «Колумбии» – вопрос открытый. И тут GAO опять намекает на то, что и с «Колумбиями» все непросто.

Во-первых, опять встает вопрос несуществующих технологий. Во-вторых, GAO считает, что имеют место проблемы в организации проектирования этих лодок. В-третьих, опять встает вопрос очень сжатых сроков – вся серия из ориентировочно десяти новых лодок должна быть построена за двадцать два года, причем на тех же верфях, где строят многоцелевые подлодки «Вирджиния». GAO считает, что возможность резко нарастить численность квалифицированного персонала для такого строительства под вопросом.

И надо признать – у США есть серьезные проблемы с набором кадров в кораблестроении. Последней проблемой аудиторы посчитали риск постройки лодок с недостаточным качеством. Отмечается, что ряд порядчиков, которые будут привлечены к поставкам комплектующих и материалов, уже сейчас не могут делать это с нужным качеством. GAO указывает, что все вышеперечисленные риски могут повлечь за собой увеличение сроков постройки новых подлодок, что, скорее всего, и произойдет.

Более-менее ровно все в части стратегической авиации. Сегодняшние носители ядерного оружия – бомбардировщики Б-52 и Б-2 должны быть планово заменены новым Б-21, а имеющаяся на вооружении крылатая ракета AGM-86 будет заменена на новую крылатую ракету большой дальности LRSO. Бомбы Б-83 будут разобраны, единственной бомбой останется Б-61, которая проходит программу продления жизни. Вместе с ней ее же проходят ядерные боевые части для крылатых ракет.

И вот в докладе есть еще один крайне неприятный для американцев момент – Министерство энергетики США не готово к массовому производсту новых ядерных боезарядов.

Инфраструктура серьезно устарела, есть перебои в критически важных материалах, которые давно не производятся. GAO приводит примеры утраты технологий, необходимых для производства ядерного оружия. Сведений о том, что эти проблемы решаются, нет. А ведь для новых ракет запланированы не модернизированные, а именно новые боевые блоки с новыми комплектующими. Наличие которых Минэнерго США гарантировать не может.

Проблемы имеются на всех уровнях – обогащение урана, получение трития для термоядерных зарядов, литий, стойкая к радиации электроника, специальная взрывчатка для запуска ядерной реакции в ядерном боезаряде – везде проблемы с инфраструктурой, сырьем или материалами. Причем ни в одном случае нет понимания, как можно быстро решить вопрос. Для закрытия одних слабых мест нужна масса денег и тяжелая работа по восстановлению возможностей, а например в случае со спецвзрывчаткой просто нет решения – никакого. И никто не знает, что делать.

В конце доклада GAO делает просто убийственный для США вывод – Минэнерго в своем нынешнем состоянии может поддерживать ядерный статус США и обеспечивать боеспособность имеющегося ядерного оружия, но быстро производить новые боеприпасы в нужном количестве не может. А это первый шаг к утрате ядерного статуса вообще – ведь, как и ракеты, ядерные заряды не вечны. И что тогда США будут делать?

Идеальный шторм

Если верить докладу, то где-то в 2028-2035 годах или около того американскую ядерную мощь ждет то, что сами американцы называют «идеальным штормом» – максимально опасный и тяжелый для выживания момент, когда все возможные негативные факторы действуют в полную мощь и одновременно. И по правде говоря, нет гарантий, что американский ядерный комплекс этот шторм переживет. Теоретически они должны спасти хотя бы часть своих возможностей. Но есть признаки того, что США находятся в начале такого падения, какого они не испытывали никогда.

Но нам радоваться не стоит. Вместо этого надо задать самим себе несколько простых вопросов. Смирятся ли американцы, привыкшие ощущать себя хозяевами мира, с тем, что они выпадают из высшей лиги, или нет? Если нет, то что они предпримут? Ведь к моменту, когда станет ясно, сохранится ли у США возможность обновить свой ядерный арсенал или нет, боеспособные заряды, ракеты морского базирования и их носители – подлодки, у них еще в каком-то количестве будут. И возможность внезапного успешного первого ядерного удара тоже будет. Не спровоцирует ли американцев риск утраты статуса супердержавы на неадекватные действия? Логика, в рамках которой конкурентов можно уничтожать, вполне американская. Не попробуют ли они, обрушить весь мир «в труху», чтобы не отдавать мировое господство?

По всей видимости, развал американского ядерного комплекса окажется опасным не только для американцев. Не факт, что что-то будет, но где-то в 2028-2035 годах нам понадобится экстремально высокий уровень боеготовности всех Вооруженных сил, главным образом авиации и флота. В этот момент могут иметь место опасные и не совсем адекватные действия со стороны США, и мы должны быть готовы их парировать, если надо – силой.