В Германии заявили о подведении России к новому этапу мировой политики

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон» позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем, пишет в Focus немецкий профессор и политолог Томас Егер.

По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует «потенциал стратегического устрашения», передает РИА «Новости».

Егер выделил атомный подводный дрон «Посейдон» (2М39) и гиперзвуковую ракету «Циркон» (3М22). Эксперт, говоря о 2М39, отметил, что Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана. Егер также оценил возможности ракеты «Циркон», указав на ее огромную скорость из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для «еще большего устрашения».

Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем. «Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики», – заключил Егер.

«Посейдон» – российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другиx разрушительных последствий ядерного взрыва.

«Циркон» – российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­ корабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. Она способна развивать скорость 8,5 Махов, а ее дальность может превышать 500 км. «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели, применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок, уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

Основной целью «Циркона», как и других КР, являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (около 10 200 км/час) делают ее недоступной для существующих систем ПРО противника. От такой ракеты практически невозможно увернуться, а также своевременно обнаружить ее пуск.