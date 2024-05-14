Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Песков назвал цель визита Блинкена в Киев
Песков: Блинкен прибыл в Киев на фоне нервозности Украины, Европы и США из-за спецоперации
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен в Киеве планирует обсудить с руководством Украины ситуацию на поле боя и вопросы оказания военной помощи.
Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Ранее The New York Times сообщала, что Блинкен прибыл в Киев «на фоне военных успехов России». Сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с Блинкеном попросил для Харькова две системы Patriot.