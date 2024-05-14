Песков назвал цель визита Блинкена в Киев

Песков: Блинкен прибыл в Киев на фоне нервозности Украины, Европы и США из-за спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей, передает ТАСС.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен в Киеве планирует обсудить с руководством Украины ситуацию на поле боя и вопросы оказания военной помощи.

Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее The New York Times сообщала, что Блинкен прибыл в Киев «на фоне военных успехов России». Сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с Блинкеном попросил для Харькова две системы Patriot.