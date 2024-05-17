Путин: Знание языка помогает понять душу народа

Tекст: Ольга Никитина

«Без знания языка, конечно, в переводах можно все читать, со многим знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошел. Но когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным», – приводит его слова ТАСС.

Президент добавил, что знание второго языка всегда открывает более широкие перспективы для личного общения, карьерного роста, реализации перспективных научных исследований и изучения новой культуры.

Глава государства отметил, что быстрое развитие отношений с Китаем вызывает необходимость подготовки специалистов, которые могут говорить на двух языках и работать друг с другом.

«Получение образования сегодня должно быть, и складывается таким образом на практике, должно быть очень гибким с тем, чтобы у человека была возможность выбрать для себя наиболее перспективное направление развития и получить те знания, которые, как он считает, нужны для достижения его жизненных целей», – сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

В преддверии визита в Китай Путин в интервью Синьхуа рассказал, что некоторые члены его семьи увлекаются культурой восточной страны и учат китайский язык, а сам он проявляет интерес к боевому искусству ушу.