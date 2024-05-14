Tекст: Алексей Дегтярев

У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.