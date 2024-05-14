Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.
У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».
В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.