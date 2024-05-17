Китай призвал Россию расширять доступ на рынки сельхозпродукции

Tекст: Ольга Никитина

Он подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности и качественного питания людей является общей задачей, к реализации которой стремятся Россия и Китай. Заявление прозвучало на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин, выступая на церемонии открытия, отметил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР.

«Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», – сказал Путин.

Напомним, второй день государственного визита президента Владимира Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.