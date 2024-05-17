Путин возложил цветы к памятнику советским воинам в Харбине

Tекст: Ольга Никитина

Перед монументом была выстроена рота почетного караула родов вооруженных сил КНР. Также присутствовали солдаты роты почетного караула Президентского полка. Путин возложил к подножию памятника букет алых роз, перевязанных алой лентой, передает ТАСС.

Всего на территории провинции Хэйлунцзян расположено 36 военно-мемориальных объектов из 85, возведенных в память о советских солдатах, погибших при освобождении северо-востока Китая от японских захватчиков в августе–сентябре 1945 года. В городской черте Харбина находятся два из них – монумент красноармейцам в центре Харбина (на площади Хунбо) и воинские захоронения на кладбище Хуаншань. На православном участке кладбища также захоронены многие соотечественники, проживавшие в Харбине в XX веке.

Памятник советским воинам на площади Хунбо установлен 7 ноября 1945 года. На монументе на русском языке выгравировано: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик», на другой плите на китайском языке – «Вечная память героям Советской армии, погибшим в боях за освобождение северо-восточного Китая». На обратной стороне памятника на отдельной плите выгравировано на русском и китайском языках: «Командование Советской армии установило этот памятник в день 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в память о воинах Красной армии, погибших в боях против японского милитаризма. 1945. 7 ноября».

Накануне сообщалось, что Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.