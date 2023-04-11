Глава МИД Венгрии: Будапешт продлил соглашения с Россией о дополнительных поставках газа

Венгрия продлила соглашение с Газпромом о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком.

Сийярто заявил, что Венгрия сможет получать «отсрочку платежей выше определенного предела в случае экстремального роста цен» на газ. По его словам, Новак заверил его в безопасности и стабильности поставок по газопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

Также Петер Сийярто сообщил, что стороны договорились о том, что транзит нефти в Венгрию через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры с вице-премьером Новаком и главой корпорации «Росатом» Лихачевым.