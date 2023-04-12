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Стало известно о возможном введении санкций США против Венгрии
Будапештское издание «444» сообщило о возможном введении санкций США против Венгрии из-за Украины
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США рассматривают возможность введения санкций против Венгрии за то, что Будапешт не поддерживает политику Запада, включая позицию по конфликту на Украине, пишут СМИ.
Будапештское интернет-издание «444», оппозиционное по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану, ссылаясь на несколько дипломатических источников, заявило, что США намерены «наказать венгерское правительство». Издание предположило, что речь идет о шагах, аналогичных запрету на въезд в США, введенному в 2014 году против нескольких венгерских граждан из-за подозрений в коррупции, передает ТАСС.
В свою очередь, Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в интернет «документы ЦРУ» пишет, что Орбан на политическом совещании в феврале якобы включил США в число главных противников правящей партии «Фидес», передает РИА «Новости».
В США, по данным WSJ, это расценили как «эскалацию уровня антиамериканской риторики». Утверждается, что были названы еще два противника, но не уточняется, кто именно вошел в список вместе с США.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что администрация Джо Байдена позиционирует себя не как дружественного союзника Венгрии, считая Будапешт оппонентом. По словам министра, посол США в Будапеште Дэвид Прессман излишне часто оценивает внутренние дела Венгрии.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине и написал послания Путину и Зеленскому
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Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.
ChatGPT было поручено составить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Путину и Зеленскому с призывом к миру.
В письме к российскому президенту говорится, что Германия «признает законные интересы России в сфере безопасности». «Хотели бы предложить перспективу того, что готовность к прекращению огня и мирным переговорам сможет открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой», – отмечается в послании ChatGPT. Чат-бот полагает, что «это пойдет на пользу экономическим и политическим связям между странами и поможет решить общие проблемы безопасности», передает РИА «Новости».
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
В проекте договора также указывается необходимость приведения в норму отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов, ChatGPT предусмотрел призыв к ООН, ОБСЕ и ЕС следить за выполнением договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья.
«В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС.
Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье».
Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он.
Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.
Трутнев решил оплатить штраф за хирурга Евича
Трутнев заявил о желании оплатить штраф за хирурга Евича, если в отношении того будут санкции
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что готов оплатить штраф вместо военного врача Юрия Евича, если того признают виновным в дискредитации ВС России.
Трутнев выразил мнение, что слова Евича основаны на сопереживании. Он подчеркнул, что не сможет повлиять на решение суда, но готов оплатить штраф, если его выпишут врачу, передает ТАСС.
Вице-премьер добавил, что узнал о ситуации вокруг Евича накануне и обсудил ее с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Козельский районный суд по месту прописки ответчика рассмотрит дело о дискредитации использования ВС России. Согласно данным сайта Козельского районного суда, заседание назначено на 18 апреля.
По сведениям Шапши, медик якобы критиковал обеспечение спецоперации на Украине. Губернатор пояснил, что власти иногда критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы, но важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале также отметил, что врачу нужно было скорректировать смысл каждой фразы. При этом Лимаренко считает, что наказывать Евича или доводить дело до суда не стоило.
Генпрокурора попросили завести против Ахеджаковой дело о дискредитации ВС России
Генпрокурора Краснова попросили завести против Ахеджаковой дело за дискредитацию ВС России
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Народную артистку России Лию Ахеджакову нужно признать иноагентом и завести против нее три уголовных дела, такое обращение к генпрокурору Игорю Краснову направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Бородин попросил Краснова проверить Ахеджакову по статьям «Государственная измена», а также «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и «Возбуждение ненависти либо вражды», передает ТАСС.
Глава организации попросил надзорное ведомство изучить возможность признания актрисы иноагентом и лишить наград и почетных званий после ее слов о российской политике по демилитаризации и денацификации Украины.
Бородин напомнил, что Ахеджакова регулярно дает интервью украинским СМИ, в ходе которых желает Украине победы. В соцсетях она заявляла, что поддержала ВСУ финансово, и призывала других делать то же самое.
Напомним, Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.
В Гааге сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В Гааге протестующие сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС
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Протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus в Гааге, выкрикивая лозунги с критикой внутренней политики Франции, передает телеканал BFMTV.
Несколько десятков протестующих не давали Макрону взять слово и выступить об экономическом суверенитете ЕС. Они выкрикивали с трибун: «Где французская демократия?», «У вас миллионы манифестантов на улицах!». Протестующие также развернули растяжку со словами: «Президент насилия и лицемерия». На кадрах также видно, что к ним направились сотрудники охраны, передает РИА «Новости».
«Это демократия, а демократия – это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления», – заявил в ответ Макрон.
По словам президента Франции, «французам следует быть гораздо менее раздраженными» из-за пенсионной реформы, поскольку «в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет».
Ранее сообщалось, что в столице Франции в ходе протестов против пенсионной реформы задержали более 20 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, как французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста.
В Латвии вскрыли схему поставки российского топлива на Украину
TV3: Российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам
Российское топливо уже несколько месяцев поступает на Украину через Латвию по поддельным документам, сообщили латвийские СМИ.
По данным программы Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера, в том числе суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота». Общая стоимость груза превышала 100 млн евро. Грузы доставлялись на склады компании PARS Terminals, пишет РБК.
В январе и феврале возле складов, по данным латвийского телеканала, заметили несколько десятков бензовозов с Украины. В начале апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.
TV3 напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявил латвийский МИД, напомнив, что российское топливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. При этом уже более года на Украину нельзя ввозить российское топливо.
В PARS Terminals заявили, что топливо поступило из Казахстана, груз имеет все необходимые сертификаты. Об этом же сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. После обращения в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.
Авторы Neka personiga сообщали о таких перевозках еще в феврале, однако власти Латвии не стали заводить уголовных дел. Прокуратура направила материалы дела на новое рассмотрение.
В январе стало известно, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России.
Ахметов подал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов
Украинский миллиардер Ахметов инициировал арбитражный процесс против РФ за потерянные активы в Донбассе
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России с требованием выплатить компенсации за активы, потерянные в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат Ахметову, сообщила во вторник, что «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».
При этом не уточняется, куда именно намерен обратиться украинский бизнесмен, передает ТАСС.
В компании заявили, что речь идет о десятках предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, а также недвижимости. Упоминаются «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша». Кроме того, Ахметов требует компенсаций за «Донбасс Арену», в которую, как указано, он инвестировал свыше 400 млн долларов.
Бизнесмен заявил, что подает иск «на полное возмещение всего причиненного нам с 2014 года ущерба».
По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова к концу 2022 года уменьшилось с 13,7 млрд долларов до 4,4 млрд долларов. При этом Ахметов остается богатейшим украинцем.
По подсчетам журнала, общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины к концу 2022 года сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля того же года.
В России анонсировали создание противоспутникового комплекса
Минобороны рассказало о создании противоспутникового комплекса
Россия создает противоспутниковый комплекс, он предназначен для устранения потенциальных угроз со стороны спутников стран-противников, об этом сообщается в журнале Минобороны России «Военная мысль».
Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, комплекс будет состоять из системы «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31Д, боевого лазера «Пересвет» и лазера «Сокол-Эшелон» на транспортнике Ил-76.
Отмечается, что такое комбинирование систем нужно для отслеживания и воздействия на цели разными способами.
Напомним, украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, ранее заявили в Министерстве иностранных дел России.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
В Госдуме объяснили новое правило получения повестки в военкомат
Депутат Картаполов: Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете на Госуслугах
В соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Об этом Картаполов сообщил в эфире канала «Россия 24».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник.
Картаполов также сообщил, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов
Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов
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Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.
«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.
«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.
«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.
«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.
Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?
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