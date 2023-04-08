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Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна с Украины
Власти Венгрии ужесточают контроль за зерном с Украины и предложили ввести таможенные пошлины
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Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно не остается на рынках Центральной Европы, а попадает адресату, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Министр предложил ввести в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно и масличные культуры. По его словам такие меры необходимы для защиты интересов европейских фермеров, которые терпят убытки из-за демпинговых цен на украинскую продукцию, передает ТАСС.
Надь заявил, что Венгрия продолжит усиливать контроль над транзитными партиями, чтобы убедиться, что товары действительно покидают страну.
Ранее Польша собралась проверять «каждый транспорт» с продовольствием с Украины.
Напомним, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Bloomberg полагает, что Украина может утратить поддержку Европы из-за проблем с зерном.
На Украине сообщили о прорыве российских военных к трассе Т-0504 в Артемовске
«Русская весна»: Российские силы прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске
Российские штурмовые формирования прорвались к трассе Т-0504 в Артемовске (украинское название – Бахмут), устроив вооруженным силам Украины «адскую ночь», пишут СМИ.
Украинские военные аналитики и солдаты ВСУ заявили о «тревожных изменениях» и «тяжелых боях» в Бахмутском направлении, сообщает канал «360» со ссылкой на «Русскую весну».
На Украине сообщают, что территория около трассы находится под контролем российских Вооруженных Сил. Согласно этим данным, бойцы ЧВК «Вагнер» предпринимают штурмовые действия в районе улицы Корсунской и «имеют некоторые успехи». Та же ситуация – в других секторах и юго-западных районах Артемовска.
Накануне сообщалось, что российские военные ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Назначенная послом Украины сексолог поразила своим нарядом
«Страна.ua»: Назначенная послом Украины сексолог Илащук надела халат для видеообращения
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На странице посольства Украины в Болгарии появилось и вскоре исчезло видеообращение посла Олеси Илащук, одетой в домашний халат, сообщают украинские СМИ.
На видео Илащук в халате обратил внимание журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.
Первый ролик дипмиссия удалила, заменив его обращением дипломата, которая на этот раз надела пиджак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Также СМИ заметили фото с прошедшей в четверг официальной встречи Илащук с представителем МИД Болгарии, на котором она одета в фиолетовый костюм.
Илащук стала послом Украины в Болгарии в декабре 2022 года. Она окончила Черновицкий университет и Украинский гештальт-институт. В социальных сетях она указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Кроме того, украинские СМИ писали о ней как о «специалисте по драгоценным украшениям» и «гипнотизере».
В украинском МИДе, однако, утверждают, что у Илащук есть диплом специалиста по международным отношениям.
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
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Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
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Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Times рассказала о провале попытки элитных украинских войск захватить ЗАЭС
Times рассказала о неудачной попытке элитных украинских подразделений высадиться на берег Днепра для захвата ЗАЭС
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В октябре свыше 600 военных из элитных подразделений вооруженных сил Украины попытались высадиться на левый берег реки Днепр, чтобы захватить Запорожскую АЭС, операция завершилась неудачей, пишет Times.
По информации Times, которая ссылается на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки и ВМС, было задействовано свыше 30 лодок. Украинские военные были вооружены крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и ПТРК. При этом ВСУ не ожидали жесткого сопротивления, полагая, что войска России не смогут использовать артиллерию, передает ТАСС.
Однако выяснилось, что войска России «построили очень густую оборону», «все заминировали» и даже «подогнали танки и артиллерию», когда ВСУ приблизились. Украинских военных «начали обстреливать прямо по воде», а ВСУ попытались нанести удар из РСЗО HIMARS.
Источники в американской оборонной среде подтвердили, что украинскому спецназу передали «оперативные сведения», хотя за «выбор, расстановку приоритетов и конечные решения» отвечает Киев.
В результате украинские силы не смогли высадиться на левом берегу Днепра, до берега добралась только небольшая группа. На окраине Энергодара три часа продолжалась перестрелка, пишет Times. Издание указывает, что попытки силового захвата ЗАЭС остаются предметом дискуссий среди украинских чиновников.
Напомним, Минобороны рассказало подробности уничтожения украинского десанта, который пытался захватить ЗАЭС 19 октября. Киев официально ранее не признавал факт атаки на АЭС.
Опубликована новая партия секретных документов США по Украине
New York Times сообщила о появлении в Сети новой партии секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку
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Утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока, сообщают СМИ.
Речь идет о более чем 100 документах, часть из которых содержит маркировку, указывающую на то, что материалы не должны стать известны представителям других стран, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Аналитики полагают, что утечка может нанести большой ущерб властям США. Один из них назвал случившееся «кошмаром» для разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). В числе опубликованных документов есть карта с расстановкой сил вокруг Артемовска.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что военное ведомство США в курсе сообщений о случившемся и «разбирается в этом вопросе».
Напомним, на фоне планов Украины перейти в контрнаступление в Сети появились секретные данные о состоянии украинских войск, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
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Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
Fox News со ссылкой на аналитика Барроса предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине
В связи с планами контрнаступления Украина начнет очередную мобилизацию военнообязанных, которая станет крупнейшей за время российской специальной военной операции, заявил аналитик Джордж Баррос.
Баррос полагает, что новая мобилизация окажется примерно вдвое масштабней, чем осенняя кампания. Баррос предсказал, что украинские войска начнут наносить удары в ближайшие пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.
ГП попросили проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
Генпрокурора Игоря Краснова призвали проверить Козловского по статье о дискредитации российских войск
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
В обращении говорится, что Козловский осуждает специальную военную операцию России на Украине «и даже переехал в США, чтобы дистанцироваться от России», хотя сейчас планирует вернуться для выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Указывается, что в соцсетях Козловский осудил решение связанных с Украиной проблем «военными операциями». При этом Козловский признал, что прежде не следил за боевыми действиями в Донбассе. Также в обращении подчеркивается, что Козловский призывал россиян к акциям протеста с антиправительственными лозунгами.
Бородин полагает, что в действиях актера наблюдаются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП о дискредитации российских войск.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Кадыров объяснил, почему наступление «украинских сатанистов» России на руку
Кадыров: Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников будет России на руку
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не нужно переживать из-за планов нацистских формирований Украины провести контрнаступление.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что только «за», если ВСУ предпримут попытку наступления, поскольку это потребует от украинской стороны больших ресурсов, а потери нападающих будут неизбежными. При этом российские силы занимают выгодные, укрепленные позиции, отметил он.
«Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов», – написал он.
По его словам, контрнаступление «украинских сатанистов и натовских наемников» будет России на руку, а «вишенкой на торте» станут трофеи, образцы иностранной техники, толпы пленных, которые «на камеру, как всегда, окажутся военными поварами или электриками».
В России, считает Кадыров, сложилась отличная обстановка, общество консолидировано, другие страны не могут этим похвастаться. Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан, отметил глава Чечни.
«Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», – заключил Кадыров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели. В Кремле пообещали учесть эти заявления при военном планировании.
ПВО сбила над Феодосией запущенную с Украины ракету
Аксенов: Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины
Система противовоздушной обороны сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Об этом глава Крыма сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее советник главы региона Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Феодосии сработали системы ПВО. По его данным, обломки украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма, не вызвав жертв и разрушений.
В марте в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Киев собрался обработать территорию в Сумской области отравляющими веществами
Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ
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Украина готовит масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене. Киев намерен обвинить российские войска в использовании «отравляющих веществ», сообщил межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Как сообщает Минобороны в Telegram, данная информация подтверждена из нескольких независимых источников. Провокацию готовят под руководством офиса президента Украины для «отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений» вооруженных сил Украины.
Украина подготовила в Ахтырке в Сумской области участок, который якобы является «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения». На эти «псевдо-позиции» собираются привезти из моргов тела украинских военных. Киев заявит, что они погибли от «российских» артиллерийских боеприпасов, якобы снаряженных «отравляющими веществами».
Киевский режим собирается обработать как сами тела, так и местность отравляющим веществом, а также подготовить и опубликовать фальшивые радиоперехваты, сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град».
В результате западные эксперты, которые сейчас присутствуют на Украине, смогут «задокументировать применение химического оружия», приписав его использование российским войскам. Киев хочет начать в западных СМИ «очередную медиакампанию по дискредитации» России, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин указывал, что применение ВСУ химоружия стало системным явлением. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал потенциал Киева для создания химоружия.
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Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ
Ходаковский: Возможный тактический успех ВСУ должен обернуться для Украины полным истощением
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Российские силы должны встретить наступление вооруженных сил Украины так, чтобы даже возможный тактический успех ВСУ обернулся для них полным истощением, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что это позволит российским силам перегруппироваться и в перспективе завладеть инициативой.
Он отметил, что ВСУ не выложились на Харьковском направлении, не истратил все силы под Херсоном. Ресурсы украинской стороны, по его словам, были саккумулированы, оставшись практически не использованными. Потому ожидаемое наступление становится возможным, считает Ходаковский.
«Вся надежда сейчас на наши пушки и ракеты. Если сможем выжать из них максимум эффективности – пехота устоит, а если где и попятится, то победа противнику обойдется очень дорого», – написал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему не нужно переживать из-за планов нацистских формирований Украины провести контрнаступление.
Истребитель Су-35 уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом
Полковник Зыбинский: Истребитель Су-35 уничтожил американскую станцию контрбатарейной борьбы под Харьковом
Истребитель Су-35 авиационной ракетой уничтожил в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области станцию контрбатарейной борьбы американского производства, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Кроме того, расчет ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА «Фурия» в районе населенного пункта Берестовое в том же районе, передает ТАСС слова Зыбинского.
Накануне сообщалось, что Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда.