Болтон призвал включить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию

НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, способные внести заметный вклад в бюджет альянса, выразил мнение бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон выразил мнение в своей программной статье о внешнеполитических приоритетах следующего президента США, опубликованной в The Wall Street Journal, что Вашингтону стоит реализовать предложение бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара о том, чтобы сделать НАТО всемирным альянсом, пригласив в него Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону, передает ТАСС.

Болтон также выразил мнение, что Вашингтону и его союзникам необходимо нарастить оборонные расходы в процентном соотношении к ВВП до тех значений, которые были во время президентства в США Рональда Рейгана. При этом, считает бывший американский чиновник, сделать это можно за счет сокращения федерального бюджета в других отраслях.

Одним из самых острых вопросов, по мнению Болтона, сейчас является снабжение оружием Тайваня. По его мнению, Соединенные Штаты, а также европейские и азиатские партнеры США должны предоставить Тайваню больше военной помощи и встроить Тайбэй в системы коллективной безопасности стран.

Напомним, в августе 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в регионе. В апреле того же года стало известно, что Японии предложили присоединиться к AUKUS.