Японии предложили присоединиться к AUKUS

Правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к оборонному партнерству AUKUS, которое осенью 2021 года создали Австралия, Великобритания и США, сообщила Sankei Shimbun.

Как утверждает издание, Австралия, Великобритания и США в первую очередь выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по имеющимся у издания данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем. Предложения о присоединении к AUKUS, утверждает издание, поступают от всех трех стран этой структуры, передает ТАСС..

По имеющимся у издания сведениям, в Токио есть активные сторонники вступления в партнерство, что, по их мнению, повысит потенциал коллективного сдерживания Китая. В то же время имеются и сторонники более осторожного подхода. Они выступают за то, чтобы ограничиться развитием двусторонних отношений в оборонной сфере с США, Великобританией и Австралией, с которыми Токио уже имеет отдельные соглашения о военном сотрудничестве.

Между тем генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение издания. «Это не соответствует действительности», – сказал чиновник.

В прошлый вторник участники военного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о начале совместной разработки гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также об укреплении взаимодействия в киберсфере.

Напомним, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности. В начале октября глава МИД Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.