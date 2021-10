Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в России Рябков назвал планы AUKUS по атомным подлодкам вызовом режиму нераспространения 1 октября 2021, 15:17 Текст: Наталья Ануфриева

Соглашение Австралии, Великобритании и США в рамках AUKUS, которое позволяет Канберре создать флот атомных подводных лодок, является вызовом для режима нераспространения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Рябков заявил, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности, что «это большой вызов для международного режима нераспространения ядерного оружия». Он напомнил, что в рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подлодок и может войти в пятерку стран с подобным флотом, передает ТАСС. «Мы озабочены заявлениями, сделанными ранее в этом году в Лондоне о перспективах распространения их ядерного потенциала. Также обеспокоены самым недавним сообщением США, Великобритании и Австралии о намерении развивать технологически продвинутое партнерство, которое позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток получить атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятерку стран по этому типу вооружений», – сказал дипломат. Рябков заявил также, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения», передает РИА «Новости». В Женеве уже прошло два раунда переговоров России и США по стратегической стабильности, «обе делегации договорились, что этот процесс должен служить стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях, чтобы обеспечить предсказуемость, предотвратить гонку вооружений, выстроить контроль над вооружениями и сократить риск вооруженных конфликтов. «Осталось подтвердить в реальности, готовы ли в Вашингтоне изменить свой дестабилизирующий курс и преследовать свои амбициозные цели на основе равноправия. Посмотрим, готовы ли США учитывать легитимные озабоченности России», – отметил замглавы МИД. Он также указал, что предложение России для США заморозить ядерные арсеналы было единоразовым, но Вашингтон упустил возможность. Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Москва поставила целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, а также задаст их коллегам из Австралии и Великобритании. Китай обвинил США в распространении ядерного оружия. Кроме того, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Также ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией.

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США 1 октября 2021, 02:42

Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружие и технику на 85 млрд долларов, «просто ужасают», заявил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. «Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда». Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – заявил Шугаев. Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов. Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России 30 сентября 2021, 06:59

Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах». В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости». Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Названо условие проведения новых переговоров России и США 30 сентября 2021, 19:58 Текст: Вера Басилая

Решение о проведении нового раунда переговоров России и США будет принято после того, как начнут действовать две рабочие группы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности. «Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи», – цитирует РИА «Новости» Рябкова. По его словам, пока стороны не назначали дату новой встречи. А на переговорах в Женеве в четверг обсуждались те вопросы, которая каждая из сторон ранее направила оппоненту. Ранее Рябков заявил, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. До этого США анонсировали новый раунд переговоров по стратегической стабильности с Россией. По словам посла США в России Джона Салливана, после саммита президентов России и США в Женеве, страны ведут переговоры по стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. США заявили о готовности «искоренять» хакеров в России 1 октября 2021, 04:31

Если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире» и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как заявил Блинкен, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА 1 октября 2021, 06:26

В среднесрочной перспективе Россия «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда». Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» Россия обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости». Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э». МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT 29 сентября 2021, 00:22

Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии, говорится в заявлении МИД России. «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства. «Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д. Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркнули в МИД России. «Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», – обратили внимание в российском дипломатическом ведомстве. «С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», – подчеркнули в МИД России. «По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в российском дипломатическом ведомстве. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Рябков назвал вбросом сообщения об использовании США российских баз в Средней Азии 30 сентября 2021, 20:30

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Средней Азии неизменна, а сообщения об использовании российских баз американцами из-за Афганистана вбросом. «Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова. Он также подчеркнул, что в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии «нет ни малейших изменений». «Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось», – добавил дипломат. Ранее сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. В Польше назвали место наступления России в случае войны 30 сентября 2021, 13:23

Белоруссия может стать ключевым регионом для начала наступления российских войск на Польшу и Литву, считает обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда. Гавенда считает, что эта территория важна не только с геополитической точки зрения, но и в качестве региона, где развернутся наступательные и оборонительные операции в треугольнике Польша – Литва – Белоруссия, передает РИА «Новости». Такая конфигурация позволит российской армии при необходимости достичь Калининградской области через Сувалкский коридор. Кроме того, в случае войны принципиальное значение приобретает инфраструктура Белоруссии, которая станет логистическим узлом для союзных группировок. Гавенда также уделил особое внимание Белорусской железной дороге: она позволит быстро перемещать силы и ресурсы в то время, как военные полигоны – принимать крупные союзные войска и размещать их в полевых лагерях. Напомним, 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершены. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение. Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве 29 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. «К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году (планировалось провести 27 сентября) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», – приводит слова Блинкена РИА «Новости». По словам главы американского дипведомства, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире. «Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», - заключил госсекретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России. В России выросло число призывников старших возрастов 30 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Число призывников старших возрастов растет в ВС России, численность 18-летних снижается, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бурдинский. «Приятно отметить, что анализ качества молодого пополнения, направленного в войска, указывает на повышение привлекательности военной службы среди граждан старших возрастов, количество этих граждан, призываемых на военную службу, по сравнению с предшествующими годами увеличилось», – передает ТАСС слова Бурдинского. При этом он отметил, что численность 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2016 года сократилась на 4%. «С увеличением возраста граждан, направленных для прохождения военной службы, увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2016 году призывалось на военную службу 45% граждан, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам этого призыва – более 66%», – сказал Бурдинский. При этом он отметил, что в целом состояние здоровья призывников улучшается. «На это существенно влияют все меры, которые предпринимаются на государственном и муниципальном уровнях. Это меры, связанные с профилактикой и лечением заболеваний, в том числе пропаганда здорового образа жизни молодых людей», – сказал Бурдинский. Так, если в 2012 году число граждан, признанных годными к военной службе, составило 70%, то в 2020 году этот показатель увеличился на 8% и составил – 78%, сообщил он. Бурдинский отметил, что Минобороны России продолжает уделять пристальное внимание подготовке граждан к военной службе. «В ходе весеннего призыва для прохождения военной службы направлено более 15 тыс. человек, подготовленных в организациях ДОСААФ по 14 военно-учетным специальностям», – сообщил Бурдинский. По его оценке, задание на призыв выполнено своевременно всеми субъектами России и в полном объеме. «Молодое пополнение, направленное в войска весной, успешно прошло адаптацию в воинских коллективах и в настоящее время непосредственно выполняет учебно-боевые задачи», – сказал Бурдинский. Ранее Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз. Эксперт оценил способности США «искоренить» хакеров в России 1 октября 2021, 11:16

«Американцы уже второе десятилетие занимаются борьбой с российскими хакерами, выманивая их в другие страны и арестовывая руками местных правоохранителей», – пояснил газете ВЗГЛЯД хакер Александр Варской. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности США «искоренять» хакеров на территории России. «Угроза американского внешнеполитического ведомства сделана ради громкого звучания. Сейчас модно хайпить на теме хакеров. Но по сути, американцы не могут реализовать эту инициативу ничем иным, кроме как вылавливать отдыхающих на Мальдивах и Кипре российских хакеров. Тут вспоминается шутка: хакеры из США хотели повлиять на российские выборы, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг», – сказал хакер Александр Варской. «Кроме того, американцы плохо осведомлены о том, что российские силовики борются с компьютерными преступниками на территории России. Также у нас есть несколько хакерских группировок, которые конкурируют и между собой. Возможно, они захотят каким-то образом привлечь США на свою сторону, но тогда уже сами американцы рискуют нарваться на преследование наших правоохранителей», – добавил собеседник. Он также напомнил, что Россия неоднократно призывала США начать переговоры по кибербезопасности, но США отказывались. «Думаю, сейчас от нас таких предложений поступать не будет. Дело в том, что Москва и Вашингтон поняли сложность взаимодействия в этой сфере. Обмен чувствительными данными легко может перейти границу борьбы с киберпреступностью и вылиться во что-то нежелательное», – сказал хакер. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о росте киберугроз «как внутри страны, так и во всем мире», и призвал «улучшать защиту и повышать уровень осведомленности людей». По его словам, нужно также «принимать наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», передает ТАСС со ссылкой на KDKA. Как указал дипломат, «будь то Россия или другое государство», власти любой страны, где «действуют подобные группировки», должны «пресекать» их деятельность, «искоренять и привлекать их к ответственности». Если же власти «не желают или не имеют возможности заниматься этим», то, «как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину», США «сами будут делать это», сказал глава Госдепа. Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). В сентябре в ФБР заявили, что не увидели активизации в России борьбы с хакерами. При этом американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США.