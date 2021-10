Эксперт объяснил желание Европы увеличить поставки угля из России ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией 1 октября 2021, 07:27

Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, сообщил австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан. По словам министра, переговоры, 12-й раунд которых был запланирован на октябрь, были отложены по инициативе ЕС до ноября. «Соглашение о свободной торговле отвечает интересам Австралии и Европейского союза и укрепит наши отношения, основанные на общей приверженности демократии, правам человека, верховенству закона и экономической открытости», – передает ТАСС слова Теана. «Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», – подчеркнул он. Также Теан сообщил, что проведет ряд встреч с коллегами из стран ЕС на следующей неделе, чтобы обсудить новые сроки и детали переговоров по торговому соглашению. «Опираясь на прогресс, достигнутый ранее, мы продолжим подготовку новому раунду переговоров и будем работать над заключением соглашения о свободной торговле», – заключил он. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Australian Financial Review, источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц. Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками. Теан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене. Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союз французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теаном. Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок. Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.

Украина сочла «наглой» реакцию Венгрии на критику контракта с Газпромом 30 сентября 2021, 09:06 Текст: Евгения Шестак

Реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью», заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. «Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – заявил Чорновол в материале для «Главреда». По мнению бывшего депутата, соглашение между Венгрией и Россией ставит целью нанесение прямого ущерба Украине. Чорновол считает, что инициатором сделки стала Россия, а Венгрия просто не стала отказываться. Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и в первую очередь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Зеленский приказал запустить аппарат к Луне 30 сентября 2021, 16:47

К 2024 году Украина должна запустить собственный космический модуль на Луну, такую задачу поставил президент страны Владимир Зеленский, сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. «Владимир Александрович (Зеленский) ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну», – сказал Уруский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Он добавил, что его ведомство обеспечило заключение сделки для запуска аппарата «Сич-2»в декабре 2021 года. Ранее сообщалось, что Украина намерена доставить свой флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit. Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб 30 сентября 2021, 19:30

Этот побег был операцией британских спецслужб по эвакуации своего агента, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на информацию ФСБ о том, что главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов нелегально покинул Россию «при посредничестве иных лиц». «Ничего случайного тут нет – это классический переход границы, классическая эвакуация своего агента. Издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) и Bellingcat – это не средства массовой информации, а инструменты, созданные британскими спецслужбами для продвижения своих интересов, для организации информационных диверсий против России», – убежден директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Переход границы ночью – слишком рискованная акция, поскольку можно было напороться на огонь не только российских, но и украинских пограничников, полагает эксперт. «Очевидно, что переход был заранее организован украинскими силовиками», – полагает Мартынов. «Но они вряд ли были организаторами, скорее – просто исполнителями. Доброхотова, предположительно, курировала британская разведывательная служба MI6. Куда еще его было эвакуировать из Москвы? Украина ближе всего. Украинские спецслужбы в большей степени находятся под контролем и управлением американцев. Но здесь, вероятно, помогли тесные отношения американских и британских разведок», – пояснил политолог. «Кстати, думаю, именно поэтому Киев за минувшие два месяца ни разу не использовал фигуру Доброхотова в пропагандистском плане. Им сказали – они сделали. Сыграли в этой акции роль простых исполнителей», – полагает Мартынов. О бегстве Доброхотова на Украину в четверг сообщили в ФСБ. По информации ведомства, в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области и «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска». «Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?» – сыронизировала в своем телеграм-канале по этому поводу представитель МИД Мария Захарова. В четверг в эфире украинского ТВ главный редактор The Insider подтвердил, что покинул Россию, но не уточнил точного места своего нынешнего пребывания. Ранее Доброхотов сообщал, что сотрудники ФСБ проводят в его квартире обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. Обыски также проходили в квартире его родителей и в квартире, где находятся супруга и дети Доброхотова. Ранее Доброхотов открыто признавался в симпатии к украинским силовикам. «Если хохлы нас победят – я не буду сильно возражать. Может, буду даже встречать их на Красной площади с галушками и хреновухой», – написал Доброхотов в марте 2014 года. В июле издание The Insider было признано на территории России иноагентом. Как отмечает RT, с тех пор оно получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте, что следует из данных анализатора блокчейна Blockchair. Также в июле Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа. В расследовании The Insider утверждалось, что ван дер Верфф и другие иностранные журналисты сотрудничают с ГРУ и получают от них деньги за распространение информации о малайзийском Boeing МН17, сбитом в небе Донбасса в июле 2014 года. Как предполагает Мартынов, о сотрудничестве Доброхотова с иностранными спецслужбами в Москве знали не первый год, но «только сейчас им занялись всерьез». «Публикации The Insider готовились в той же самой стилистике, что и публикации ликвидированного недавно Фонда борьбы с коррупцией (иноагент, признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории России), – подчеркнул собеседник. – Эти материалы объединяли фальсификации и откровенные фейки, на которые натягивали заранее сформулированные выводы. Тот факт, что Доброхотов сбежал за границу, да еще и при весьма вероятном посредничестве иностранных разведок, косвенно подтверждает, что The Insider совершенно справедливо получил статус иноагента». «Чаша терпения российского государства переполнена настолько, что включились в полном объеме все необходимые репрессивные механизмы против откровенных врагов государства, будь то Навальный, The Insider или Bellingcat. У нас очень терпеливое государство. Но, видимо, любому терпению приходит конец», – уверен Мартынов. Европа попросила у России больше угля 30 сентября 2021, 10:32

Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ, сообщает Bloomberg. «Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», – сообщили представители двух российских угольных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Источник отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения. По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн. «Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России. В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих 30 сентября 2021, 15:03

Российские правоохранители задержали в Москве выходца из Таджикистана Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в вульгарной позе. На фото, которое Бобиев распространил в TikTok и Instagram, блогер и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить», пишет Sputnik Таджикистан. «Контент» был выпущен 29 сентября, уже на следующий день появилась информация о задержании Бобиева. В настоящий момент страницы блогера в Instagram и TikTok либо скрыты, либо удалены, но по Сети распространяется скриншот провокационного фото. Реакция общественности не заставила себя ждать. Открытое обращение по опубликованному контенту выложил в соцсетях и ЖЖ Сергей Zergulio Колясников. В нем он призвал правоохранительные органы разобраться в произошедшем, так как материалы таджикского блогера носят характер нарушения ст. 148 УК РФ (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ст. 17.12. КоАП РФ. Напомним, в конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Установлена личность подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом 30 сентября 2021, 11:19 Текст: Наталья Ануфриева

В убийстве трех студенток в городе Гай под Оренбургом заподозрили 18-летнего молодого человека, который встречался с одной из девушек, сообщили знакомые с ситуацией источники. В сообщении Telegram-канала 112 указывается, что, по предварительным данным, подозреваемый Анвар С. встречался с 17-летней погибшей Айгиз У. Ее тело было найдено во дворе, в 100 метрах от дома. Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на другие источники, что полицейские разыскивают не Анвара С., а его брата – 23-летнего Ильнара, который и был молодым человеком одной из убитых. Авторы канала также утверждают, что им удалось связаться с Анваром С., который заявил, что уже давно не общался с убитыми студентками, а в среду и в четверг находился в Уфе. Между тем на сайте Следственного комитета появилось видео, снятое возле дома и в квартире, в которой жили убитые студентки. На кадрах видны следы пожара в квартире, а на кухонном столе – несколько бутылок, предположительно, из-под пива и раскрытый ноутбук. Двор дома огорожен сигнальной лентой. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного уголовного дела. Он поручил руководителю СУ СК по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о проведенных первоначальных следственных действиях. Также глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, передает РИА «Новости». «Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь», – цитирует пресс-служба слова Хабирова. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться. Ранее стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Предположительно, злоумышленники подожгли квартиру девушек, пытаясь скрыть следы преступления. Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка не явилась на допрос 30 сентября 2021, 11:45

Бывшая замминистра просвещения России, ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефоны – предположительно, она скрывается от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах. «Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», – рассказал источник РИА «Новости». По его словам, «в настоящее время следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Московском регионе. Границу России пока не пересекала». «Всем, кто обладает информацией и месте нахождения Раковой, просьба связаться с ГУ МВД по городу Москве», – добавил источник. Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. На рабочем месте Раковой и дома прошли следственные действия. По данным источника, также должна состояться проверка госконтрактов, заключенных при ее участии. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения – у тогдашнего руководства ФНФРО и у тогдашнего руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. Таджикский блогер извинился за оскорбляющее чувства верующих фото в центре Москвы 30 сентября 2021, 19:05

Сделавший провокационный снимок пранкер из Таджикистана Руслан Бобиев, на котором девушка в полицейской форме на фоне храма Василия Блаженного сидела перед ним на коленях, извинился за свой поступок. «Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать», – заявил блогер. Ролик с извинениями опубликовал телеграм-канал Mash. Отмечается, что молодого человека могут депортировать из России. Бобиев рассказал, что раньше снимал пранки, на него в Instagram было подписано порядка 100 тыс. человек, но сейчас аккаунт заблокирован, и он больше не сможет публиковать записи. Напомним, Бобиева задержали в четверг, в Сети призвали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Снимок опубликован 29 сентября, уже на следующий день молодого человека задержали. Сейчас момент страницы блогера в Instagram и TikTok скрыты или удалены. В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2 30 сентября 2021, 15:23 Текст: Наталья Ануфриева

Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания. В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости». Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2». «Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе. Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация. «У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea. Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2. Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа. В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе. В Британии предрекли Европе драку за российский газ 30 сентября 2021, 09:59

Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости». Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски». «Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ. Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями. «Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi. «Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk. «Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho. Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины. В ЛНР объяснили «уход по-английски» представителя Киева с переговоров по Донбассу 30 сентября 2021, 12:38

«Резников был раздражен предложенными ему конструктивными идеями», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя «уход по-английски» с заседания по Донбассу представителя Киева Алексея Резникова. Он обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. «Киев совершенно не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе. Нынешняя киевская власть не понимает, как Украина может существовать без этой войны», – убежден Родион Мирошник, представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске. «Они к войне относятся как к продукту, который можно продать Западу. Киев давно монетизировал конфликт в Донбассе и не собирается от него отказываться. Поэтому тот же Резников находится в сложном положении. Перед ним стоит задача продолжать диалог, но при этом ни о чем не договариваться», – пояснил политик. Мирошник рассказал, что «на последнем заседании по Донбассу Резникову сделали несколько конструктивных предложений, в том числе по изменениям в дорожной карте». «Конструктив очень сильно раздражает Резникова, вгоняя его на практическую стезю деятельности, которая Резникова не интересует. Поэтому он делает такие истеричные выходки», – полагает собеседник. Говоря о возможном визите замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, Мирошник отметил, что «у Кремля нет оснований закрываться от консультаций с представителями американской администрации». «Возможно, наличие канала коммуникаций будет полезно для решения российско–американских вопросов, а вот насчет влияния на конфликт в Донбассе, не думаю, что после ее визита в Россию что-то изменится», – полагает собеседник. Он напомнил, что «США используют Украину в качестве инструмента для раздражения России». «Подавляющее большинство решений Киева согласованы с США, в том числе с Госдепом и непосредственно с Нуланд. Опыт показывает, что американцы решают свои собственные задачи, а не задачи урегулирования конфликта в Донбассе». Напомним, полпред и глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила о том, что и. о. главы киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников обещал ответить на все вопросы, но вместо этого досрочно отключился от видеоконференции. По словам Никоноровой, Резников «в конце попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения». При этом представитель Киева «так и не ответил на поставленные ему довольно неудобные вопросы», хотя «громогласно» обещал это сделать. В ДНР такой шаг считают «апогеем саботажа» Киевом «не только всех обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее». Никонорова сообщила, что от Резникова «три часа пытались добиться» ответов, а он «удалился «по-английски», не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров». Полпред России на переговорах Контактной группы Борис Грызлов, оценивая заседание, заявил, что Украина саботирует мирный процесс в Донбассе, а ОБСЕ перестает быть активным участником урегулирования конфликта. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что «вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Психиатр об убийстве студенток под Оренбургом: Преступление в стиле 70–80-х годов 30 сентября 2021, 18:03

Причинами убийства троих девушек под Оренбургом могли стать бытовой конфликт, разбирательство какой-то произошедшей ранее ситуации, которое привело к импульсивно-компульсивным действиям, или психическое расстройство, сказал газете ВЗГЛЯД сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, доктор медицинских наук, психиатр Михаил Ключиков. В Оренбургской области были обнаружены тела трех студенток 17, 18 и 19 лет с признаками насильственной смерти: два на месте пожара в квартире в городе Гае, а еще одно – во дворе этого дома. Преступнику удалось скрыться, в убийстве подозревается 18-летний парень, который встречался с младшей из убитых, сообщили знакомые с ситуацией источники. «Порой определить, был ли это бытовой конфликт, какие-то спонтанные действия или что-то другое, без дополнительной информации очень трудно. Поэтому очень важно в таком случае обратить внимание на личность совершившего преступление, на его психическое состояние. Удивительно, когда один молодой человек наносит колото-резаные раны сразу трем девушкам. Не на одну нападает, вследствие чего убивает не только ее, а сразу троих», – говорит Ключиков. Это наталкивает на вопрос о психическом состоянии совершившего преступление, продолжает врач. А все потому, что жертва преступления не одна, пожар может говорить о желании замести следы, а то, что он до сих пор не сдался полиции, наталкивает на то, что он сам ожидал, что способен на подобное, и для него произошедшее не было таким потрясением. Врач подчеркивает, что молодежь все чаще обвиняют в неком инфантилизме, примитивном взгляде на жизнь, однако данное преступление по стилю больше свойственно 70-м – началу 80-х годов: в это время похожего рода убийства наблюдались в Татарстане. Участниками этих преступлений также были молодые ребята, подростки. «Но и вероятно, что между убитой и молодым человеком что-то произошло, после чего он решил прийти к ней домой, чтобы прояснить какие-то моменты или в принципе получить какие-то объяснения. Но в ходе разговора разгорелся конфликт, который вызвал импульсивно-компульсивное действие, в ходе которого он напал на девушку и ее подруг, которые, например, могли накинуться на него, чтобы спасти друг друга», – полагает психиатр. Специалист допускает, что среди подростков, младшекурсников, конфликты часто возникают на почве тотального контроля, вследствие которого вскрывается измена или еще какие-либо факты. Кроме того, девушки с небольшим опытом отношений часто недооценивают возможные последствия своих действий и сами выступают в роли провокаторов. Молодые парни того же возраста легко на это поддаются, особенно когда дело касается их сексуальности или кто-то ставит под сомнения их умения, мужественность и физические возможности. «Считается, что на комментарии о внешности чаще обращают внимание женщины, но и юноши нередко злятся, когда их с кем-то сравнивают по красоте, потому что это тоже очень сильно бьет по несформировавшемуся самолюбию», – объясняет Ключиков. Для того, чтобы избежать подобного исхода событий, специалист настоятельно рекомендует абсолютно всем девушкам, независимо от того, наедине они с мужчиной или в окружении подруг, как только почувствуют, что ситуация становится напряженной, сразу же покинуть помещение. Лучше даже уйти из квартиры на время. Он подчеркивает, что, даже если мужчина на вид кажется хилым, он все равно, скорее всего, сильнее. «Лучше остаться живой, нежели заботиться о каких-то ценностях. За эти несколько часов, пока девушки не будет в ее квартире, мужчина, скорее всего, уйдет, поскольку ему просто нечего делать не у себя дома. Да даже если он и останется, то за это время, пока она отсутствует, эмоциональное напряжение, которое достигло пика во время конфликта, к возвращению уже спадет», – считает психиатр. То же самое касается и молодых парней, продолжает собеседник. Если ситуация становится опасной, нужно сразу же уходить из помещения, а если конфликт происходит на улице – направляться в другую сторону, подальше от разгоряченных людей. «Признаки этой напряженной ситуации: крик, когда человек слишком яростно доказывает свою точку зрения, угрозы, несоблюдение дистанции при разговоре. Особенно внимательными в таких ситуациях нужно быть, если присутствует алкоголь», – заключил Ключиков. Представитель регионального следственного управления СК Радик Галимов сообщил, что на месте преступления найдено орудие убийства – нож, по виду кухонный. ФСБ сообщила о побеге главреда The Insider Доброхотова на Украину 30 сентября 2021, 15:14

Главный редактор The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Доброхотов в августе незаконно пересек границу России и направился на территорию Украины, сообщает ФСБ. «Задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы России в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», – говорится в релизе спецслужбы, передает РИА «Новости». По данным ФСБ, Доброхотов в ночь на 1 августа прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области. «Далее в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. На основании полученных данных органами безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России («Незаконное пересечение государственной границы»)», – добавили в ФСБ. Там также уточнили, что Доброхотова планируется объявить в розыск и задержать. Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила, что в отношении Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски. Тем временем RT сообщает, что с момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период – с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублевом эквиваленте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября. The Insider держит кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3.7 BTC, 0.55 ETH и 317 XLM. По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей (153,1 тыс. долларов). 26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за все время существования кошелька – 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей. В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider писал, что Минобороны России якобы «сливает» через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Ван дер Верфф, комментируя обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля. МИД Украины пообещал создать России «серьезные проблемы» 30 сентября 2021, 08:30

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». Министр обвинил российские власти в «манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию», передает «РБК-Украина». «Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба. По его словам, Киев работает со своими партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию. Ранее Кулеба заявлял, что Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.